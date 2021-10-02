جامعة الملك سلمان تعقد اختبارات القبول لجميع الطلاب .. غدا

أعلنت إدارة جامعة الملك سلمان ، أنه سيتم عقد اختبارات القبول لجميع الطلبة: (الطلاب الجدد، ممن قاموا بتغيير رغباتهم، و الطلبة الذين لم يقوموا بأداء أحد الاختبارات) يومي الأحد والإثنين الموافقين 3 و 4 أكتوبر للطلبة المقيمين داخل مصر بمركز اختبارات معتمدة ، وفقا للتوزيع الجغرافي، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وأوضحت إدارة الجامعة ، أن مواقع مراكز الاختبار هي :

http://mohesr.gov.eg/ar-eg/Documents/admission-files/Exam_%20CenterLocations.pdf

وكشفت الجامعة ، عن تعليمات الاختبار للمقيمين في مصر .

http://mohesr.gov.eg/ar-eg/Documents/admission-files/Instructions_entering_entrance_exams.pdf

وأكدت أنه سيتم إجراء اختبارات القبول للمقيمين خارج مصر يوم الاثنين 4 أكتوبر الساعة الواحدة ظهرا ، وذلك عبر الانترنت وباستخدام نظم المراقبة الالكترونية وذلك بعد إثباتهم أنهم كانوا خارج البلاد ( تقديم أختام الدخول و الخروج في جواز السفر و إلا تعتبر النتيجة ملغية).

وأشارت جامعة الملك سلمان، إلى أنه لمعرفة نوع و مكان و ميعاد الاختبار يجب على الطالب زيارة موقع التنسيق، و التحقق من حسابه الشخصي يجب على الطالب طباعة بيانات الاختبار المتواجدة في الحساب الشخصي واحضارها في موعد الاختبار.

وبالنسبة للطلبة المقيمين بالخارج يجب تسليم الملف بمقر مكتب التنسيق ب 96 شارع أحمد عرابي - المهندسين، و ذلك يوم 3 أكتوبر بواسطة أحد ذويهم.

ولطلاب الشهادات الأزهرية و المعادلة فقط:

يجب إحضار ملف بلاستيك مغلق يوم الاختبار, يحتوي على صور ضوئية من شهادة الثانوية المعادلة و الموثقة, شهادة ميلاد مميكنة, صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر و تسليمه.

ويجب على جميع الطلاب مراجعة بريدهم الإلكتروني والتحقق من ال spam/junk

معلومات هامة عن الاختبارات:

1- الاختبار المعرفي:

سيتم استخدام الرقم القومي/رقم جواز السفر كاسم مستخدم و كلمة السر في الاختبار المعرفي

يمكنك الاطلاع علي نماذج الاختبار من هنا

http://mohesr.gov.eg/ar-eg/Documents/admission-files/sample%20exam.pdf

2- الاختبار النقدي سيتم استخدام كود بكل طالب سوف يتم إرساله علي البريد الالكتروني و يجب على الجميع طباعتها و إحضاره.

فيديوهات توضيحية للطالب لكيفية أداء الإختبارات

http://mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/videos_links.aspx

لمزيد من المعلومات

http://mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/admission.aspx

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