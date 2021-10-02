عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الملك سلمان تعقد اختبارات القبول لجميع الطلاب .. غدا

جامعة الملك سلمان
جامعة الملك سلمان

أعلنت إدارة جامعة الملك سلمان ، أنه سيتم عقد اختبارات القبول لجميع الطلبة: (الطلاب الجدد، ممن قاموا بتغيير رغباتهم، و الطلبة الذين لم يقوموا بأداء أحد الاختبارات) يومي الأحد والإثنين الموافقين 3 و 4 أكتوبر للطلبة المقيمين داخل مصر بمركز اختبارات معتمدة ، وفقا للتوزيع الجغرافي، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا.

 

وأوضحت إدارة الجامعة ، أن مواقع مراكز الاختبار هي : 
http://mohesr.gov.eg/ar-eg/Documents/admission-files/Exam_%20CenterLocations.pdf

وكشفت الجامعة ، عن تعليمات الاختبار للمقيمين في مصر .
http://mohesr.gov.eg/ar-eg/Documents/admission-files/Instructions_entering_entrance_exams.pdf

وأكدت أنه سيتم إجراء اختبارات القبول للمقيمين خارج مصر يوم الاثنين 4 أكتوبر الساعة الواحدة ظهرا ، وذلك عبر الانترنت وباستخدام نظم المراقبة الالكترونية وذلك بعد إثباتهم أنهم كانوا خارج البلاد ( تقديم أختام الدخول و الخروج في جواز السفر و إلا تعتبر النتيجة ملغية).

 

وأشارت جامعة الملك سلمان، إلى أنه لمعرفة نوع و مكان و ميعاد الاختبار يجب على الطالب زيارة موقع التنسيق، و التحقق من حسابه الشخصي يجب على الطالب طباعة بيانات الاختبار المتواجدة في الحساب الشخصي واحضارها في موعد الاختبار.

 

وبالنسبة للطلبة المقيمين بالخارج يجب تسليم الملف بمقر مكتب التنسيق ب 96 شارع أحمد عرابي - المهندسين، و ذلك يوم 3 أكتوبر بواسطة أحد ذويهم.

 

ولطلاب الشهادات الأزهرية و المعادلة فقط:
يجب إحضار ملف بلاستيك مغلق يوم الاختبار, يحتوي على صور ضوئية من شهادة الثانوية المعادلة و الموثقة, شهادة ميلاد مميكنة, صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر و تسليمه.

txt

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. رابط مباشر

txt

جامعة عين شمس تطلق قافلة طبية شاملة في حي المطرية.. اليوم

ويجب على جميع الطلاب مراجعة بريدهم الإلكتروني والتحقق من ال spam/junk

معلومات هامة عن الاختبارات:

1- الاختبار المعرفي: 
سيتم استخدام الرقم القومي/رقم جواز السفر كاسم مستخدم و كلمة السر في الاختبار المعرفي

يمكنك الاطلاع علي نماذج الاختبار من هنا
http://mohesr.gov.eg/ar-eg/Documents/admission-files/sample%20exam.pdf

2- الاختبار النقدي سيتم استخدام كود بكل طالب سوف يتم إرساله علي البريد الالكتروني و يجب على الجميع طباعتها و إحضاره.

فيديوهات توضيحية للطالب لكيفية أداء الإختبارات 
http://mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/videos_links.aspx

لمزيد من المعلومات
http://mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/admission.aspx 
كما يمكنك التواصل معنا عبر الصفحة او عبر الهاتف 16949

جامعة الملك سلمان اختبارات القبول الملك سلمان تقديم أختام الدخول إجراء اختبارات القبول

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع أعضاء المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية

الرئيس السيسي يصل مركز المنارة لحضور احتفالية يوم القضاء المصري

رئيس الفلبين يعتزم ترك السياسة وحزبه يعلن البديل

المصريون يستحوذون على 87% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

رئيس الأرجنتين ممنوع من السفر وقرار من المحكمة باستجوابه

دعاء بين الآذان والإقامة للفرج في صلاة الظهر.. 10 أدعية تزيح همومك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين .. قرارات حكومية تطبق على الملايين في أكتوبر

تعليق ساخر من خالد الغندور بعد استبعاد قفشة وشريف من قائمة المنتخب

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

استدعاء محمد شريف وأفشة.. كيروش يعلن قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس العرب

تحذيرات شديدة.. العاصفة شاهين تقترب من السعودية

بشرة سارة للموظفين والعاملين .. 12 يوما إجازة خلال أكتوبر| تعرف عليها

في مزاد علني .. بيع شقة فاتن حمامة بالزمالك

تفعيل خدمة سداد مصروفات المدارس بالرقم القومي غدا عبر 3 وسائل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة وقادرون على الدفاع عن أمن مصر القومي

صدقت توقعات صدى البلد.. لماذا استبعد كيروش محمد شريف وأفشة من المنتخب؟

الصين تعرض مقاتلة شبح بحرية جديدة... صور

10 بلكونات داخلية .. شاهد انتشار صور غريبة لمنزل مرعب بدون منافذ

فيديو

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة وقادرون على الدفاع عن أمن مصر القومي

تنفيذاً لتوجيهات السيسي| مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية للصومال

فيديو جراف.. دا كلام.. إبراهيم سعيد يهاجم كيروش بعد استبعاد أفشة وشريف من المنتخب

الحكومة تتحرك قانونيا.. إجراءات حاسمة تجاه رافضي لقاح كورونا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: المدير الفنى لمنتخب مصر وامل جديد

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

اﻟﻤﺰﻳﺪ