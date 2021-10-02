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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

باستخدام الري الحديث.. زراعة ٢ مليون شتلة قصب في الحقول الإرشادية

الزراعة تتابع حصر
الزراعة تتابع حصر الأصول العقارية

قامت اللجنة الفنية العلمية برئاسة د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ، يرافقه المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمسئول عن ملف حصر ورفع كفاءة الأصول، والدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية، والدكتور أيمن عش مدير معهد بحوث السكر،
‏ والدكتور خالد السلاموني رئيس الادارة المركزية للمحطات ، بمواصلة استكمال تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك في إطار متابعة نتائج زيارة الوزير إلى محافظة الأقصر الشهر الماضي .

 


‏وقال "سليمان" ، إن اللجنة تفقدت محطات القطاع الخاص لانتاج شتلات القصب بمركز قوص بمحافظه قنا وبمركز الضبعية بمحافظة الاقصر ، والتي يوجد بها ٢ مليون شتلة قصب سوف يتم زراعتها في الحقول الإرشادية التي تستخدم أساليب الري الحديث ،كما شملت الجولة زيارة محطة بحوث المطاعنة والتي تبلغ مساحتها ٦٣٦ فدان وتفقد زراعات القصب وفحصها.


وتفقدت اللجنة، أيضا حقول الذرة لمتابعة موقف دودة الحشد والحقل الإرشادي بقرية الحجيرات مركز قفط بالاقصر والذي تم زراعته قصب بالشتل وباستخدام نظم الري الحديث.


وأكد رئيس مركز البحوث الزراعية، علي أهمية ان يكون هذا الحقل نموذجا لجميع المزارعين بالاقصر يحتذى به لتعميم زراعة القصب بنظام الشتلات والذي يحقق فوائد كثيرة للمزراعين منها زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف ومستلزمات الإنتاج وترشيد المياه.

من ناحيته قام مستشار وزير الزراعة، للمتابعة بتفقد جميع المنشأت بالمحطة، وأكد على ضرورة تنفيذ توجيهات وزير الزراعة بالإسراع في  تنفيذ نظم الري الحديث  بالتنسيق مع جهاز تحسين الأراضي بالوزارة وكذا الإسراع في تطوير المساقي بالمحطة لتكون نموذجا يحتذى به جميع المزارعين، مشيراً إلى أن الوفد تفقد الزراعات التي تم تحويلها من نظم الري التقليدية إلي الري الحديث.

 

وتم عقد حوارات مع المزارعين للتوعية بأهمية تحديث الري لمواجهة محدودية الموارد المائية وزيادة الطلب عليها، وقال إن أنظمة الري الحديثة تساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل وترشيد إستهلاك المياه وتوفير مستلزمات الإنتاج.


وأضاف "صالح" ، أن الاستغلال الامثل والكامل لجميع المساحات غير المستغلة في محطة بحوث المطاعنة هو أحد أهم أهداف تلك الزيارة ، ويأتي في إطار جهود الوزارة خلال هذه المرحلة في حُسن استغلال جميع المزارع والمحطات التابعة للوزاره بشكل اقتصادي وعلمي حتى تكون نموذجا يحتذى لجميع المزارعين .


وأضاف ان عملية حصر ورفع كفاءه الأصول مستمرة للوصول إلى الهدف المنشود وهو الاستغلال الامثل لتحقيق اكبر استفادة ممكنة منها مؤكدا علي ان هذا الملف حقق إنجازات وأرقام غير مسبوقه في ظل توجيهات وزير الزراعة.

جدير بالذكر أنه بتكليف من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قامت اللجنة الفنية العلمية برئاسة رئيس مركز البحوث الزراعية بزيارة إلى محافظات الصعيد ، شملت اسوان والأقصر وقنا لمتابعة جهود تحديث منظومة الري ومشاتل زراعة القصب، وكذلك مكافحة دودة الحشد في محصول الذرة، بالإضافة إلى حصر اصول الوزارة ورفع كفاءتها وتحقيق أفضل عائد اقتصادي منها.

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