عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن: لا ينبغي أن يكون لأي فرد سلطة الفيتو على الانتخابات الليبية

ريتشارد نورلاند
ريتشارد نورلاند

أصدر المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم السبت، بيانا أكد فيه على ضرورة ألا يكون لدى أي فرد أو مؤسسة سلطة الفيتو على الانتخابات الليبية المقبلة.

 

وقال نورلاند في بيان: من الأهمية بمكان أنّ ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قد اجتمعوا وأجروا مشاورات حول القضايا العالقة المتعلقة بمسألة الانتخابات المقرّر إجراؤها في ديسمبر، وحضرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كوسيط فنّي ، وبدعوة من وزير الخارجية المغربي بوريطة، ونشكر دولة المغرب على استعدادها لاستضافة هذه المحادثات والعمل على ضمان إجراء الانتخابات الليبية في موعدها”.

 

وأضاف نورلاند : "خلال الفترة التي قضيتها في الرباط، أتيحت لي الفرصة للقاء المشاركين بشكل منفصل، وبينما يبدو من واضحا أنّه ما زالت هناك حاجة لمزيد من الجهود للتقريب بين الفرقاء، نأمل أن يولي كل جانب الاعتبار الواجب للشواغل المشروعة التي أعرب عنها الطرف الآخر”.

 

وتابع : " ومع ذلك، إذا كان من المقرّر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر من أجل تشكيل حكومة شرعية دائمة لليبيا، فيجب أن تمضي العملية قُدما الآن حتى يتسنّى الانطلاق في تسجيل المرشحين وغيرها من الجوانب المتعلقة بتنفيذها.. ولا ينبغي أن يكون لأي فرد أو مؤسسة سلطة الفيتو على التشريعات الانتخابية الحاسمة – وبدلاً من ذلك، يجب على المؤسسات الليبية وقادتها أن يثقوا بقدرة الناخبين على تقرير من يجب أن يقود البلاد".

اتفاق تونسي ليبي بشأن الحدود بين البلدين

الاتحاد الأوروبي: العملية السياسية في ليبيا تسير ببطء وعلينا دعمها

المبعوث الامريكي ليبيا نورلاند الانتخابات الليبية سلطة الفيتو مجلس النواب المجلس الأعلى للدولة

ترشيحاتنا

ننشر لوجو الاحتفال بالذكرى الـ ٤٨ لـ انتصارات أكتوبر

جامعة عين شمس تعلن تسهيلات بشأن تطعيم الطلاب بلقاح كورونا.. تعرف عليها

2300 جنيه.. من المسئول عن ارتفاع أسعار السكر.. البورصات العالمية أم المولد النبوى.. الصناع يجيبون

تعرف على سعر ومواصفات أودي Q8 موديل 2021 في الامارات |صور

خطف واغتصاب وحرق.. جريمة بشعة والجاني ضابط في بريطانيا

جون كيري يعلن ترشيح مصر لإستضافة قمة المناخ المقبلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين .. قرارات حكومية تطبق على الملايين في أكتوبر

أول رد فعل من السولية عقب إعلان قائمة المنتخب في كأس العرب

تعليق ساخر من خالد الغندور بعد استبعاد قفشة وشريف من قائمة المنتخب

استدعاء محمد شريف وأفشة.. كيروش يعلن قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس العرب

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

رد فعل غاضب من نجم الأهلي عقب تجاهل كيروش له في قائمة المنتخب بكأس العرب

تحذيرات شديدة.. العاصفة شاهين تقترب من السعودية

هل ينضم لـ الأهلي؟.. حقيقة استغناء الدحيل القطري عن فرجاني ساسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة وقادرون على الدفاع عن أمن مصر القومي

صدقت توقعات صدى البلد.. لماذا استبعد كيروش محمد شريف وأفشة من المنتخب؟

الصين تعرض مقاتلة شبح بحرية جديدة... صور

10 بلكونات داخلية .. شاهد انتشار صور غريبة لمنزل مرعب بدون منافذ

فيديو

ممكن اتنين ياخدوا الكلى.. إلهام شاهين تعلن التبرع بأعضائها بعد وفاتها

إعلامي يفاجئ فيفي عبده بسؤال صادم.. تعرف عليه

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة وقادرون على الدفاع عن أمن مصر القومي

تنفيذاً لتوجيهات السيسي| مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية للصومال

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: الأهلى تاريخ مشرف عبر كل العصور

بيري محمد تكتب: المدير الفنى لمنتخب مصر وامل جديد

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

اﻟﻤﺰﻳﺪ