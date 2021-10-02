واشنطن: لا ينبغي أن يكون لأي فرد سلطة الفيتو على الانتخابات الليبية

أصدر المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم السبت، بيانا أكد فيه على ضرورة ألا يكون لدى أي فرد أو مؤسسة سلطة الفيتو على الانتخابات الليبية المقبلة.

وقال نورلاند في بيان: من الأهمية بمكان أنّ ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قد اجتمعوا وأجروا مشاورات حول القضايا العالقة المتعلقة بمسألة الانتخابات المقرّر إجراؤها في ديسمبر، وحضرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كوسيط فنّي ، وبدعوة من وزير الخارجية المغربي بوريطة، ونشكر دولة المغرب على استعدادها لاستضافة هذه المحادثات والعمل على ضمان إجراء الانتخابات الليبية في موعدها”.

وأضاف نورلاند : "خلال الفترة التي قضيتها في الرباط، أتيحت لي الفرصة للقاء المشاركين بشكل منفصل، وبينما يبدو من واضحا أنّه ما زالت هناك حاجة لمزيد من الجهود للتقريب بين الفرقاء، نأمل أن يولي كل جانب الاعتبار الواجب للشواغل المشروعة التي أعرب عنها الطرف الآخر”.

وتابع : " ومع ذلك، إذا كان من المقرّر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر من أجل تشكيل حكومة شرعية دائمة لليبيا، فيجب أن تمضي العملية قُدما الآن حتى يتسنّى الانطلاق في تسجيل المرشحين وغيرها من الجوانب المتعلقة بتنفيذها.. ولا ينبغي أن يكون لأي فرد أو مؤسسة سلطة الفيتو على التشريعات الانتخابية الحاسمة – وبدلاً من ذلك، يجب على المؤسسات الليبية وقادتها أن يثقوا بقدرة الناخبين على تقرير من يجب أن يقود البلاد".