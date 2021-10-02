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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: العملية السياسية في ليبيا تسير ببطء وعلينا دعمها

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم السبت، أن العملية السياسية في ليبيا تسير ببطىء لكنها تعمل.

وقال بوريل في تصريحات لقناة “العربية”: “العملية السياسية في ليبيا ضعيفة لكنها تعمل وعلينا أن ندعمها والوضع في ليبيا الأن أفضل بكثير عما كان عليه قبل عام”.

وأوضح بوريل أن “العقوبات على الأطراف الليبية أدت لتحقيق تقدم تجاه الانتخابات”.

واستطرد قائلا: “نتفهم الصعوبات التي تواجه الليبيين في عقد الانتخابات”.

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ودعا أعضاء وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في ختام الاجتماع التشاوري الذي عقد بالرباط أمس، المجتمع الدولي لدعم العملية الإنتخابية في ليبيا ”وفق قوانين متوافق عليها وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي“.

كما دعا الوفدان في بيان، عقب اختتام جولة الحوار التي استهدفت الوصول إلى صيغة توافقية لإنجاز الإنتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، المجتمع الدولي ”لضمان احترام نتائج الإنتخابات من خلال توفير مراقبين دوليين، لضمان السير الجيد لهذا الإستحقاق الوطني الهام“.

وحضر هذا الاجتماع التشاوري بالإضافة إلى مسؤولين مغاربة، أعضاء من البعثة الدولية للدعم في ليبيا.

الاتحاد الأوروبي ليبيا الانتخابات الليبية

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