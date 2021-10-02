عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صندوق التنمية الحضرية يبدأ تطوير عواصم المحافظات والمناطق غير المخططة

صدى البلد

ناقش المهندس خالد صديق مدير صندوق التنمية الحضرية و الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية تطوير عدد من المشروعات بالغربية وذلك ضمن خطة المحافظة ‏والصندوق لتطوير عواصم المدن والمناطق العشوائية‎.


‏‎
بدأ الاجتماع بمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات وعلى رأسها أعمال إنشاء مشروع منطقة العجيزي ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المدن، كما تطرق الاجتماع الي بحث موقف تطوير المناطق غير المخططة بعدد 5 مناطق بمدينة طنطا وعدد 2 ‏منطقة بالمحلة الكبرى.

وأوضح محافظ الغربية، أنه تم الانتهاء من مشروعات المحلة في أول شهر أكتوبر ‏‏2021 وسيتم الانتهاء بالمواقع بمدينة طنطا خلال شهر حيث يتم تطوير تلك المناطق من خلال إدخال ‏وتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء ورصف جميع الشوارع سواء بالأسفلت أو ‏الانترلوك‎. 
‏‎
جدير بالذكر، أن صندوق التنمية الحضرية يتابع مشروع تطوير عواصم المحافظات وكذلك المشروعات الجاري العمل بها بمدينة ‏طنطا والمحلة، وأوضح محافظ الغربية ان العمل جار بسرعة ودقة عالية ‏.‎

التنمية المحلية محافظ الغربية مياة الشرب مياه الشرب والصرف الصحي المحلة الكبرى

ترشيحاتنا

محمد صلاح ينافس على جائزة هدف الشهر في ليفربول.. فيديو

الدوري الانجليزي.. ايفرتون يخطف التعادل من مانشستر يونايتد على أولد ترافورد

عمرو سليمان: قرارات الرئيس السيسي ساهمت في تسريع عملية التقاضي

وزير العدل: السيسي رسم خارطة الطريق لتنمية مصر وكان لوزارة العدل موقع عليها

لإنقاذ الزمالك.. حسين ياسر المحمدي يكشف مفاجأة بشأن طرح قميصه في مزاد|فيديو

عاصفة شاهين.. أمطار غزيرة تضرب عدة دول عربية.. هل تتأثر مصر؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين .. قرارات حكومية تطبق على الملايين في أكتوبر

استدعاء محمد شريف وأفشة.. كيروش يعلن قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس العرب

تعليق ساخر من خالد الغندور بعد استبعاد قفشة وشريف من قائمة المنتخب

حالة واحدة تسمح للموظف بالعمل بعد سن التقاعد .. اعرفها

أول رد فعل من السولية عقب إعلان قائمة المنتخب في كأس العرب

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

هل ينضم لـ الأهلي؟.. حقيقة استغناء الدحيل القطري عن فرجاني ساسي

تفعيل خدمة سداد مصروفات المدارس بالرقم القومي غدا عبر 3 وسائل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة وقادرون على الدفاع عن أمن مصر القومي

صدقت توقعات صدى البلد.. لماذا استبعد كيروش محمد شريف وأفشة من المنتخب؟

الصين تعرض مقاتلة شبح بحرية جديدة... صور

10 بلكونات داخلية .. شاهد انتشار صور غريبة لمنزل مرعب بدون منافذ

فيديو

القوات المسلحة تنشر عددا من الفيديوهات بمناسبة الذكرى الـ ٤٨ لنصر أكتوبر

فيديو جراف..شوبير: من حقنا نعرف أسباب استبعاد شريف وأفشة من مواجهة ليبيا

ممكن اتنين ياخدوا الكلى.. إلهام شاهين تعلن التبرع بأعضائها بعد وفاتها

إعلامي يفاجئ فيفي عبده بسؤال صادم.. تعرف عليه

المزيد

ساحة رأي

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «10»

د. محمد عونى يكتب: الأهلى تاريخ مشرف عبر كل العصور

بيري محمد تكتب: المدير الفنى لمنتخب مصر وامل جديد

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

اﻟﻤﺰﻳﺪ