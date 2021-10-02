صندوق التنمية الحضرية يبدأ تطوير عواصم المحافظات والمناطق غير المخططة

ناقش المهندس خالد صديق مدير صندوق التنمية الحضرية و الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية تطوير عدد من المشروعات بالغربية وذلك ضمن خطة المحافظة ‏والصندوق لتطوير عواصم المدن والمناطق العشوائية‎.



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بدأ الاجتماع بمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات وعلى رأسها أعمال إنشاء مشروع منطقة العجيزي ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المدن، كما تطرق الاجتماع الي بحث موقف تطوير المناطق غير المخططة بعدد 5 مناطق بمدينة طنطا وعدد 2 ‏منطقة بالمحلة الكبرى.



وأوضح محافظ الغربية، أنه تم الانتهاء من مشروعات المحلة في أول شهر أكتوبر ‏‏2021 وسيتم الانتهاء بالمواقع بمدينة طنطا خلال شهر حيث يتم تطوير تلك المناطق من خلال إدخال ‏وتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء ورصف جميع الشوارع سواء بالأسفلت أو ‏الانترلوك‎.

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جدير بالذكر، أن صندوق التنمية الحضرية يتابع مشروع تطوير عواصم المحافظات وكذلك المشروعات الجاري العمل بها بمدينة ‏طنطا والمحلة، وأوضح محافظ الغربية ان العمل جار بسرعة ودقة عالية ‏.‎