بيطري الغربية: تحصين 244 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

أكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية اليوم أن إجمالي ما تم تحصينه حتى اليوم "السبت"، يبلغ 244 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثانية.



وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 266554 حيوان، منوها إلى أنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.



وأشار " أنور"، إلى أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء.



وأكد "أنور" على مروره الدائم ومتابعته الدورية لأعمال تنفيذ هذه الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية تجنبًا لإصابتها بأمراض قد تنتقل إلى المواطنين، وتقديم المحافظة جميع سبل الدعم لمثل هذه الحملات الوقائية، التي استهدفت تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.



كان محافظ الغربية، أكد على أهمية تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية ، وكذا تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية، وإجراء التحصينات الدورية و الإبلاغ عن الاشتباه في أية أمراض وبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة.