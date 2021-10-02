الإعصار شاهين يصل سلطنة عمان .. فيديو

أفاد حساب "طقس العرب" السعودي بأن مركز الإعصار "شاهين" بدأ في الدخول الى بحر عمان، وهو ما بشير إلى "بداية ظهور عين الإعصار".

وقال "طقس العرب"، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": مركز الإعصار شاهين بدأ الدخول إلى بحر عُمان، وهو بداية ظهور عين الإعصار"، كاشفا عن صور من الأقمار الصناعية تظهر حركة الإعصار.

كما نشر "طقس العرب" مقطع فيديو يظهر حالة الطقس في محافظة القابل بسلطنة عمان.

وحذرت هيئة الأرصاد العمانية في تنبيه ثان من آخر مستجدات الحالة المدارية للإعصار "شاهين"، مشددة على" ضرورة اتباع التعليمات الحكومية".

كما أشارت إلى استمرار تدفق السحب، التي تتخللها الأمطار، على أجزاء من سواحل بحر عمان، على أن تمتد تدريجيا لتشمل المحافظات الشمالية للسلطنة.