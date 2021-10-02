شريف باشا سيف يكشف أسباب فشل عملية الحقن المجهري

كشف الدكتور شريف باشا سيف، استشاري أمراض النساء والعقم، عن أسباب فشل عمليات الحقن المجهري، موضحا أن الأورام الليفية والالتصاقات بالرحم من ضمنها.

وأضاف سيف، خلال لقائه لـ برنامج " طبيب البلد"، والمذاع على فضائية “صدى البلد” ، من تقديم الإعلامية “ مي البحيري ” : أن السجائر الالكترونية، والتلوث البيئي، والمبيدات، والسجائر الإلكترونية، من مسببات العقم عند الزوجين.

وأوضح أن جودة البويضة والرحم وبطانة الرحم من أهم أساسيات نجاح عملية الحقن المجهري والحمل.

وتابع : الحقن المجهري يشبه زراعة الأشجار، حيث يحتاج الحقن إلى العديد من العوامل الأساسية لنجاح فكرة الحقن المجهري.

وقال، إن فكرة " تجميد البويضات " مفيدة للسيدات اللاتي يتقدم بهن العمر دون أن يجدن الشخص المناسب للزواج، وبالتالي يلجأن إلى تخزين بويضاتهن، حتى يحين الوقت المناسب للزواج.

وأضاف، خلال برنامج " طبيب البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أنه بعد عمر الـ 35 تقل جودة البويضات، لذلك كلما سارعت الفتاة بتجميد بويضاتها قبل ذلك السن كلما كان أفضل، وذلك لتحتفظ بكم وجودة البويضات.