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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أعظم أسباب إنشراح الصدر وإبعاد الضيق وفك الكرب والرضا

أسباب انشراح الصدر
أسباب انشراح الصدر

قال الداعية الإسلامي، رمضان عبد الرازق، إن كثيرا منا يبحث عن انشراح الصدر وإبعاد الضيق والحزن عن القلب، وكل ذلك جعل الله له شيئا بسيطا جدا وعظيم لإزالته ألا وهو التسبيح.

 

وأضاف رمضان عبد الرازق أن التسبيح سبب فى بعد الإنسان عن الضيق والهم والحزن، فقد ورد في القرآن “فسبح باسم ربك العظيم” فهذا التسبيح عجيب جدا.

 

وتابع الداعية الإسلامي أن التسبيح ورد فى القرآن الكريم بكل التصريفات اللغوية؛
بالفعل الماضي “سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض”، وبالأمر “سبح اسم ربك الأعلى”، 
والمضارع “يسبح لله ما فى السموات وما فى الأرض”، وبالمصدر “سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى” و"إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم".

 

وأشار خلال برنامج “الدنيا بخير” على فضائية "الحياة" إلى أن التسبيح من الكلمات التى جعلها الله من الباقيات الصالحات “سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر”.

 
وأوضح أن التسبيح سبب للرضا وبعد إنسان عن الضيق، وإخراج الإنسان من كل شدة،  فلو بتشكو ضيق أو هم أو غم أو كرب فعليك بالأخذ بالأسباب المادية لإزالته بالبحث عن السبب ومحاولة إبعاده، مع الأخذ بالأسباب المعنوية لإزالته وهي التسبيحفقال تعالى “لقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك”، و"وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ".

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هل يجوز التسبيح أثناء الحيض؟

وقال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في إجابة سؤال: هل يجوز التسبيح أثناء الحيض؟، نعم يجوز ولا شيء في ذلك.

 

هل يجوز التسبيح على السبحة أثناء فترة الحيض ؟

ورد سؤال من سائلة الى الدكتور أحمد وسام ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك"، تقول فيه " هل يجوز التسبيح على السبحة أثناء فترة الحيض ؟".

وأجاب عليها أمين الفتوى قائلًا " يجوز ولا مانع منه، فالبني -صلى الله عليه وسلم- كان يذكر الله على جميع أحواله، فالذكر مباح متاح فى اى وقت سواء فى حال الحيض او حال الطهارة الكاملة ولا شئ فى ذلك.

 

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