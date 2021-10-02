الحب كله.. زوجة وليد سليمان تتغزل في الحاوي.. شاهد

نشرت "ياسمين" زوجة "وليد سليمان" لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة جديدة لها.

وظهرت ياسمين برفقة زوجها النجم وليد سليمان بإطلالة رومانسية وعلقت قائلة "الحب كله" ونالت اعجاب متابعيها.



من ناحية أخرى يعود بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة فجر غد قادماً من بلاده جنوب أفريقيا بعد ان قضي أجازة قصيرة هناك.

ومن المقرر أن يقود موسيماني مران الفريق غداً ، عقب الراحة السلبية التي منحها للاعبيه لمدة ثلاثة أيام عقب مواجهة الغابة الودية والتي فاز فيها بسبعة أهداف نظيفة.

وكان موسيماني، قد منح لاعبية راحة لمدة ثلاثة أيام عقب خوض مباراة ودية أمام الغابة، والتي فاز فيها بسبعة أهداف نظيفة.

ويستعد الفريق الأحمر لمواجهة الحرس الوطني في ذهاب دور الــ32 لدوري الأبطال الأفريقي والتي ستقام بالنيجر في 16 أكتوبر.