الابن الغالي.. هاني أبو ريدة يحتفل بعيد ميلاد تريزيجيه

هنأ المهندس هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والأفريقي، محمود حسن تريزيجيه لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي، بعيد ميلاده".



ونشر ابوريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لتريزيجيه معلقًا عليها:" ‏‏عيد ميلاد سعيد للابن الغالي محمود تريزيجيه، لاعب منتخب مصر ونادي أستون فيلا الإنجليزي .. أتمنى أن يشهد العام الجديد عودة قوية للملاعب بكامل اللياقة والصحة والتألق ".



جدير بالذكر أن تريزيجيه قد انضم لصفوف أستون فيلا في فترة الانتقالات الصيفية 2019 قادمًا من قاسم باشا التركي، ويمتد تعاقده مع الفيلانز حتى 30 يونيه 2023.



ويواصل تريزيجيه عملية التأهيل من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة أستون فيلا وليفربول الموسم الماضي وخضع على أثرها لجراحة الرباط الصليبي والتي أبعدته عن المشاركة مع فريقه حتى وقتنا الحالي، ويأمل النجم المصري في العودة للمباريات مجددًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.