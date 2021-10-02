عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

السجن المشدد والغرامة المالية..عقوبة نقل الأعضاء البشرية دون التبرع بها

زراعة الأعضاء البشرية
زراعة الأعضاء البشرية

يعتبر قانون زراعة الأعضاء البشرية من القوانين الهامة التى أصدرها مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال، والذى ينظم عمليات زراعة ونقل الأعضاء البشرية ووضع ضوابط لذلك وعقوبات للمخالفين.

أعلنت الفنانة إلهام شاهين، التبرع بأعضائها عقب وفاتها، الأمر الذي أثار زخما واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكدت إلهام شاهين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج "الحكاية" الذي يعرض عبر شاشة "Mbc مصر"، أنها منذ أن كانت والدتها على قيد الحياة، وهي تنوي التبرع بأعضائها البشرية بعد وفاتها، وقد أخبرت عائلتها بالأمر وأوصتهم به.

وقالت إلهام شاهين إن الجسم لن تكون له فائدة بعد الوفاة، وبالتالي إن كان بإمكانها أن تفيد أي شخص آخر بعضو من أعضائها فلم لا تقدم على الأمر وتساهم في شفائه.

وأوضحت إلهام شاهين أنها لا تمانع في أن يستخدم طلبة كلية الطب جثتها لأغراض علمية بحتة، معربة عن تشجيعها للأمر بشكل كامل.

 وطالبت إلهام شاهين العائلات بأن تحترم رغبة أي فرد يوصي بالتبرع بأعضائه، كما طالبت بأن يكون هناك تقنين للأمر.

ويرصد “صدى البلد” من خلال هذا التقرير العقوبات الواردة فى قانون زراعة الأعضاء البشرية بالنسبة للمخالفين.

العقوبات

وطبقا لـ قانون زراعة الأعضاء البشرية يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد ٢، ٣، ٤، ٥، ٧ من هذا القانون، فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على 7 سنوات.

وإذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه.

شروط زراعة الأعضاء البشرية

ووضع قانون زراعة الأعضاء البشرية شروط زراعة الأعضاء البشرية ، حيث يصدر الترخيص للمنشأة بمزاولة عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة بقرار من وزير الصحة بناء على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، ويكون الترخيص لمدة عام تخضع فيه المنشأة للرقابة والإشراف المستمرين فى شأن ما تم إجراؤه من عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة ومدى الالتزام بمعايير الجودة المقررة فى هذا الشأن وما يجب أن يتسم به تنظيم عمليات التبرع والزرع من شفافية، فإذا ثبت توافر الالتزام بالاشتراطات والمعايير المشار إليها يكون تجديد الترخيص كل ثلاث سنوات.

ويكون إصدار الترخيص وتجديده مقابل رسم تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه لكل ترخيص أو تجديد له.
ويجب أن يتسم تنظيم وتنفيذ أنشطة التبرع والزرع بالشفافية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الاعضاء البشرية زراعة الأعضاء البشرية إلهام شاهين شروط زراعة الأعضاء البشرية العقوبات

ترشيحاتنا

أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني

كيف تحولين ملابسك الصيفية لتناسب فصل الخريف؟ شاهدي

الآن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 عبر هذا الرابط

إجراءات استثنائية.. 3 دول عربية تستعد لمواجهة إعصار شاهين

كيف تمكن الاقتصاد المصري من التماسك في مواجهة التحديات؟ ..خبير يجيب

انطلاق أول رحلة طيران بين السعودية وأفغانستان منذ سيطرة طالبان على الحكم الخميس القادم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقف نظر استئناف مجدي عبد الغني على تغريمه في قضية الميراث

خالد عبد العزيز يكشف لـ صدى البلد موقفه من انتخابات الزمالك

أول رد فعل من السولية عقب إعلان قائمة المنتخب في كأس العرب

اللي باعنا خسر دلعنا.. تعليق مثير من "قفشة" بعد استبعاده من قائمة المنتخب

السعودية.. الأرصاد تحذر من تأثر مناطق في المملكة بالإعصار شاهين

عاصفة شاهين.. أمطار غزيرة تضرب عدة دول عربية.. هل تتأثر مصر؟

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

تفعيل خدمة سداد مصروفات المدارس بالرقم القومي غدا عبر 3 وسائل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حفل مروان بابلو في المنارة بمشاركة شاب جديد والناظر

أول ظهور للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعد الحكم بسجنه سنة ..شاهد

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة وقادرون على الدفاع عن أمن مصر القومي

صدقت توقعات صدى البلد.. لماذا استبعد كيروش محمد شريف وأفشة من المنتخب؟

فيديو

الأكثر مشاهدة عالميا .. تفاصيل مسلسل "Squid Game" الكوري

تحذير للمرضعات "لا تُجرين عمليات جراحات السمنة" .. شاهد

هل تزيد جراحات السمنة من فرص الإنجاب لدى النساء والرجال ؟

شروط مهمة يجب معرفتها قبل إجراء عمليات جراحة السمنة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. هشام فهمي يكتب: ملحمة السادس من أكتوبر «القائد والمعلم»

ليلى موسي تكتب: مألات الصراع السوري

عمر عاقيل يكتب: محترفونا جعجعة بلا طحين

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «10»

د. محمد عونى يكتب: الأهلى تاريخ مشرف عبر كل العصور

بيري محمد تكتب: المدير الفنى لمنتخب مصر وامل جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ