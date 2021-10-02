السجن المشدد والغرامة المالية..عقوبة نقل الأعضاء البشرية دون التبرع بها

يعتبر قانون زراعة الأعضاء البشرية من القوانين الهامة التى أصدرها مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال، والذى ينظم عمليات زراعة ونقل الأعضاء البشرية ووضع ضوابط لذلك وعقوبات للمخالفين.

أعلنت الفنانة إلهام شاهين، التبرع بأعضائها عقب وفاتها، الأمر الذي أثار زخما واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكدت إلهام شاهين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج "الحكاية" الذي يعرض عبر شاشة "Mbc مصر"، أنها منذ أن كانت والدتها على قيد الحياة، وهي تنوي التبرع بأعضائها البشرية بعد وفاتها، وقد أخبرت عائلتها بالأمر وأوصتهم به.

وقالت إلهام شاهين إن الجسم لن تكون له فائدة بعد الوفاة، وبالتالي إن كان بإمكانها أن تفيد أي شخص آخر بعضو من أعضائها فلم لا تقدم على الأمر وتساهم في شفائه.

وأوضحت إلهام شاهين أنها لا تمانع في أن يستخدم طلبة كلية الطب جثتها لأغراض علمية بحتة، معربة عن تشجيعها للأمر بشكل كامل.

وطالبت إلهام شاهين العائلات بأن تحترم رغبة أي فرد يوصي بالتبرع بأعضائه، كما طالبت بأن يكون هناك تقنين للأمر.

ويرصد “صدى البلد” من خلال هذا التقرير العقوبات الواردة فى قانون زراعة الأعضاء البشرية بالنسبة للمخالفين.

العقوبات

وطبقا لـ قانون زراعة الأعضاء البشرية يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد ٢، ٣، ٤، ٥، ٧ من هذا القانون، فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على 7 سنوات.

وإذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه.

شروط زراعة الأعضاء البشرية

ووضع قانون زراعة الأعضاء البشرية شروط زراعة الأعضاء البشرية ، حيث يصدر الترخيص للمنشأة بمزاولة عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة بقرار من وزير الصحة بناء على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، ويكون الترخيص لمدة عام تخضع فيه المنشأة للرقابة والإشراف المستمرين فى شأن ما تم إجراؤه من عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة ومدى الالتزام بمعايير الجودة المقررة فى هذا الشأن وما يجب أن يتسم به تنظيم عمليات التبرع والزرع من شفافية، فإذا ثبت توافر الالتزام بالاشتراطات والمعايير المشار إليها يكون تجديد الترخيص كل ثلاث سنوات.

ويكون إصدار الترخيص وتجديده مقابل رسم تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه لكل ترخيص أو تجديد له.

ويجب أن يتسم تنظيم وتنفيذ أنشطة التبرع والزرع بالشفافية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.