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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة شتوية.. ديميت اوزديمير تتألق على إنستجرام

ديميت اوزديمير
ديميت اوزديمير

حرصت الممثلة التركية  ديميت اوزديمير، بطلة مسلسل منزلي مشاركة متابعيها صورة جديدة عبر خاصية الأستوري على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت فيها الصورة بإطلالة شتوية ناعمة .
 

تفاصيل إطلالة ديميت اوزديمير


وارتدت ديميت اوزديمير سويت شيرت من الصوف باللون الأوف وايت بأكمام طويلة، وهو ما أعطاها إطلالة عصرية وجذابة.
 

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وقامت  ديميت اوزديمير، برفع خصلات شعرها إلى الوراء بعمله كحكة بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وساحرة.

 

ديميت اوزديمير

 

وأبرزت  ديميت اوزديمير في وضع الماكياج؛ واكتفت بوضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الماسكرا والآي لاينر والآي شادو لتبرز من جمال عينيها.

ولم تتكلف ديميت اوزديمير في أرتداء الإكسسوارات؛ حيث ظهرت بإطلالة بسيطة وناعمة .

 

حياة ديميت اوزديمير الأسرية

 

وديميت اوزديمير ممثلة تلفزيونية وسينمائية تركية من مواليد 26 فبراير 1992 في مدينة كوجالي في تركيا، اشتهرت في العالم العربي بدورها في مسلسل رائحة الفراولة بذور اسيل.

وبعد انفصال والديها انتقلت للعيش في مدينة إسطنبول، بدأت ديميت أوزدمير حياتها المهنية من خلال المشاركة في فرقة الرقص الخاصة بالمطربة التركية الشهيرة بينجو، ثم بفرق خاصة بالراقصات المشجعات.

وظهرت ديميت أوزديمير على الشاشات لأول مرة كعارضة في أحد كليبات المطرب مصطفى صندل الغنائية، كممثلة بدأت أوزديمير تشق طريقها عام 2013، حيث ظهرت لأول مرة بدور "إيلين" في الدراما التركية الشهيرة "سأعطيك سرًا" والذي قام ببطولته كلا من النجمة إسراء رونابار، والنجم مراد خان، والنجم إكين كوش.

وتعتبر ديميت اوزديمير الابنة الصغرى لعائلة لها ثلاث فتيات أكبر منها، ومنذ أن انفصل والديها انتقلت مع والدتها وشقيقتها الكبرى للعيش في اسطنبول.

 

مسيرة ديميت اوزديمير العملية

 

وعرفت اوزديمير بشكل أكبر في تركيا والعالم العربي عندما جسدت شخصية "عالية" في الدراما التركية الشهيرة "ليث ونورا"، والتي قام ببطولتها النجم كيفانش تاتليتوغ والنجمة فرح زينب عبد الله. 

وفي السينما أطلت ديميت عام 2015 بفيلمها الأول "أفي بوعدك"؛ حيث اعتبرت النقلة الحقيقية في حياة ديميت اوزديمير الفنية هي قيامها بدور البطولة في الدراما التركية الشبابية الشهيرة "رائحة الفراولة" الذي قامت ببطولته بجانب النجم يوسف جيم والنجم إيكين ميرت دايماز، وقد حقق ذلك المسلسل نسبة مشاهدة عالية في تركيا، كما لاقى رواجًا كبيرًا خارج تركيا ساهم في إكساب ديميت أوزديمير شهرة كبيرة في العالم أجمع.

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