سفينة غامضة يعيش بها بشر منعزلة تظهر عبر خريطة جوجل |صور

رصد أحد مستخدمي خرائط جوجل حطام سفينة على جزيرة نائية تسكنها قبيلة من السكان الأصليين.



وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، اكتشف محقق الإنترنت السيفنة الغمضة في جزيرة الحارس الشمالية أثناء تصفح الموقع وتحميله عبر موقع Reddit.

واشرات الصحيفة إلى ان الجزيرة تعد جزء من جزر أندامان ، أرخبيل في خليج البنغال والذي يضم أيضًا جزيرة ساوث سينتينيل. فهي موطن لـ Sentinelese ، وهم شعب أصلي يعيش في عزلة طوعية دافع عن عزلته المحمية عن العالم الخارجي ، غالبًا بالقوة.

سفينة مهجورة

افادت الصجيفة ان القبيلة تصدرت عناوين الصحف في نوفمبر 2018 عندما قتلت مبشرًا أمريكيًا مسيحيًا يدعى جون ألين تشاو.

واوضحت الصحيفة أن "جون " سافر إلى الجزيرة بطريقة غير شرعية بقصد تحويلهم إلى المسيحية ، قُتل تشاو على يد القبيلة التي أطلقت السهام عليه ، ولاحظ الصياد الذي نقل المبشر إلى الجزيرة لاحقًا رجال قبائل سينتينيليس وهم يجرون جثة على طول الشاطئ ويدفنونها.

سفينة مهجورة

نظرًا لتاريخ الجزيرة ، اقترح مستخدمو موقع Reddit أن هناك عددًا قليلاً من الأماكن التي يرغبون في أن تغرق فيها السفن أقل من جزيرة North Sentinel Island.

