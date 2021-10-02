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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صلاح أمين يكشف كواليس قرار اعتزاله

صلاح امين
صلاح امين

وجه صلاح أمين، مدرب نادي سموحة حاليًا، رسالة، لجماهير الكرة المصرية، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وكشف صلاح أمين، كواليس اتخاذه لقرار الاعتزال، قائلا: “قرار الاعتزال، مشوار طويل جدًا، وسنين لعب كتيرة جدًا، لبست تيشرتات أندية كتير، وتشرفت باللعب تحت قيادة مدربين محترمين، وزاملت لعيبة محترمة كتير، لكن أكيد مهما طال عُمر لاعب الكورة؛ هييجي وقت ولازم يعتزل، هييجي وقت وهيبقي مسئول لكن مش جوة الملعب”.


وأضاف: الوقت ده جه دلوقتي، قررت أعتزل وحاسس إني أديت مهمتي كلاعب كرة قدم علي أكمل وجه، عمري ما كنت بتاع مشاكل ولا عمري أذيت لاعب، كنت دايمًا بحب الخير لزمايلي المهاجمين قبل المدافعين.


وواصل: عايز أشكر كل نادي تواجدت فيه وتشرفت باللعب فيه، عايز أشكر كل لاعب زاملته، عايز أشكر كل لاعب كان منافس ليا في الفرق الأخرى، عايز أشكر كل إعلامي اتكلم عليا سواء انتقدني أو مدحني، وطبعًا بشكر كل جماهير مصر إللي كانت خير دعم وسند وكنت بشوف مظاهر الحب في كلامهم ونظراتهم بالرغم من إني ملعبتش أهلي وزمالك.


واختتم: في النهاية تركت الملعب كلاعب ودلوقتي بقيت مدرب وإن شاء الله أقدر أعمل حاجة كويسة في اللي جاي.. ادعولي.


وبدأ صلاح أمين مشواره مع الكرة المصرية في نادي القناة والذي انتقل منه إلى صفوف النادي الإسماعيلي في موسم 2006/2007، ثم لعب أمين في صفوف فريق الداخلية، والذي انضم من خلاله إلى طلائع الجيش موسم 2008/2009.


واستمر اللاعب في صفوف الفريق العسكري 6 سنوات، حتى انتقل إلى صفوف فريق نادي سموحة موسم 2014/2015، وبعدها بموسم واحد انتقل إلى صفوف الإنتاج الحربي ولعب معه لمدة موسمين، ثم عاد للجيش مرة أخرى، ومنه إلى نجوم المستقبل ومصر للمقاصة، حتى آخر تجاربه في الملاعب مع فريق وادي دجلة الموسم الماضي.

 

وأخيراً شارك مع فريق سموحة ببطولة دوري أبطال أفريقيا في ثلاث مباريات، أحرز فيها هدفا وحيدا في مرمى فريق المغرب التطواني.

 

صلاح أمين نادي سموحة لاعب كرة قدم كواليس قرار الاعتزال الكرة المصرية

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