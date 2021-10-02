بترينج أنيق.. منى فاروق تتألق بإطلالة جديدة من لبنان.. صور

نشرت الفنانة الشابة مني فاروق، صورا لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت مني فاروق، في الصور بإطلالة كاجوال وهي ترتدي ترينج رياضي أنيق باللونين الأسود والأصفر مع كاب وتركت شعرها الأسود القصير منسدلا علي الأكتاف، وذلك خلال تواجدها في لبنان.



يذكر أن أحدث أعمال منى فاروق، مشاركتها فى مسلسل "رحيم"، بطولة النجم ياسر جلال ومحمد رياض من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.



وتعد منى فاروق من ضمن المواهب الشابة الصاعدة التي أفرزها مسلسل "الأب الروحي"، وتعد تلك التجربة الثانية لها من حيث الوقوف أمام النجم ياسر جلال، وشاركت فى مسلسل "ظل الرئيس" والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.