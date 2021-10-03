هل هناك مخاطر صحية من كثرة تناول الشاي الأخضر؟.. فيديو

قال الدكتور هاني جبران استشاري التغذية العلاجية، إن الأفراط في تناول الشاي الأخضر يسبب مشاكل صحية كثيرة خصوصا في صغار السن والحوامل والمرضعات، مؤكدا أن الشاي الأخضر يمكن أن يسبب إجهاض للمرآه الحامل .

وأضاف هاني جبران خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي أم سي " المذاع علي قناة " دي أم سي " ، إن الحد الأدنى بصفة عامة لتناول الشاي الأخضر تتراوح بين 6 و8 أكواب في اليوم وبالنسبة إلي الحوامل من كوب إلي اثنين في اليوم فقط ، مؤكدا أن شاي الرجيم الأخضر خطير جدا وأعراضه المضرة كثيرة .

وأوضح هاني جبران ، أن الشاي الأخضر له أنواع عدة ، مؤكدا أن النظام الغذائي هو الوحيد القادر علي إنقاص الوزن .



أثبتت الدراسات أن شرب الشاي الأخضر يساعد علي الوقاية من العديد من أنواع السرطان ، بما في ذلك الرئة والقولون والمريء والفم والمعدة والأمعاء الدقيقة والكلى والبنكرياس والغدد الثدية وفقًا NCBI

كما أن الشاي الأخضر مضاد للبكتيريا ، فهو غني بمضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات ، وله فوائد لا حصر لها بما في ذلك المساعدة في إنقاص الوزن وتحسين التمثيل الغذائي في الجسم وتعزيز صحة الفم وإظهار خصائص مضادة للشيخوخة والمساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب .