عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل هناك مخاطر صحية من كثرة تناول الشاي الأخضر؟.. فيديو

الشاي الاخضر
الشاي الاخضر

قال  الدكتور هاني جبران استشاري التغذية العلاجية، إن الأفراط  في تناول الشاي الأخضر يسبب مشاكل صحية كثيرة خصوصا في صغار السن والحوامل والمرضعات، مؤكدا أن الشاي الأخضر يمكن أن يسبب إجهاض للمرآه الحامل .

وأضاف هاني جبران خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي أم سي " المذاع علي قناة " دي أم سي " ، إن الحد الأدنى بصفة عامة لتناول الشاي الأخضر تتراوح بين 6 و8 أكواب في اليوم وبالنسبة إلي الحوامل من كوب إلي اثنين في اليوم فقط ، مؤكدا أن شاي الرجيم الأخضر خطير جدا وأعراضه المضرة كثيرة .

وأوضح هاني جبران ، أن الشاي الأخضر له أنواع عدة ، مؤكدا أن النظام الغذائي هو الوحيد القادر علي إنقاص الوزن .


فوائد غير متوقعة.. ماذا يحدث عند تناول الشاي الأخضر


أثبتت الدراسات أن شرب الشاي الأخضر يساعد علي الوقاية من العديد من أنواع السرطان ، بما في ذلك الرئة والقولون والمريء والفم والمعدة والأمعاء الدقيقة والكلى والبنكرياس والغدد الثدية وفقًا NCBI

 

كما أن الشاي الأخضر مضاد للبكتيريا ، فهو غني بمضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات ، وله فوائد لا حصر لها بما في ذلك المساعدة في إنقاص الوزن وتحسين التمثيل الغذائي في الجسم وتعزيز صحة الفم وإظهار خصائص مضادة للشيخوخة والمساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب .

التغذية العلاجية انقاص الوزن التمثيل الغذائي السرطان المرضعات فيتامينات الفيتامينات

ترشيحاتنا

نجم منتخب ليبيا: كيروش أراحنا باستبعاد أفشة ومحمد شريف .. فيديو

أفضل دعاء ومكانه في الصلاة .. الإفتاء توضح

أول إصابة بشرية منذ عقود.. خفاش يتسبب في وفاة رجل بمرض نادر

بايدن يعين وسيطاً بين إسرائيل ولبنان لحل نزاع الحدود البحرية بشرق المتوسط

كوب من هذا المشروب يساعد فى خسارة الوزن الزائد

ذكرى ميلاد الإمام جلال الدين السيوطي .. قصة حياته ودوره في قضية التجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السماء تمطر ذهبًا.. كويكب قريب قد يحول جميع سكان الأرض إلى مليارديرات|صور

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

عاصفة شاهين.. أمطار غزيرة تضرب عدة دول عربية.. هل تتأثر مصر؟

كواليس قتل عروس قليوب.. عريسها استدرجها ليلة الدخلة وقتلها وشارك في العزاء

هل ينضم لـ الأهلي؟.. حقيقة استغناء الدحيل القطري عن فرجاني ساسي

السعودية.. الأرصاد تحذر من تأثر مناطق في المملكة بالإعصار شاهين

بعد التجديد له.. علي معلول ثاني أغلى لاعب "راتبًا" في تاريخ مصر

تحذيرات شديدة.. العاصفة شاهين تقترب من السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. لماذا حاول محمد فوزي سرقة «ساكن في حي السيدة» من عبدالمطلب؟

شاهد.. قرد يثير فزع الركاب داخل مطار في الهند

السماء تمطر ذهبًا.. كويكب قريب قد يحول جميع سكان الأرض إلى مليارديرات|صور

طريقة عمل الفراخ بالكبدة .. ووصفات متنوعة لأشهر أكلات الدجاج

فيديو

بسبب حفلة .. اتهام مطرب فلسطيني بالإلحاد

"العاصفة شاهين" تتحول إلى إعصار مداري.. تحذيرات في سلطنة عمان

فيديوجراف.. مطعم أمريكي يجبر رئيس البرازيل على تناول الطعام في الشارع

الأكثر مشاهدة عالميا .. تفاصيل مسلسل "Squid Game" الكوري

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

أحمد أبو علي يكتب: صناعة الصناديق العقارية.. باتت ضرورة

د. هشام فهمي يكتب: ملحمة السادس من أكتوبر «القائد والمعلم»

أحمد شيخو يكتب: العلاقات الديمقراطية أعمدة الاستقرار والأمن

ليلى موسي تكتب: مألات الصراع السوري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ