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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر عبد العزيز لـ "صدى البلد": عملي كرئيس اتحاد للنقابات الفنية أخذني من الفن

عمر عبد العزيز
عمر عبد العزيز

أكد المخرج عمر عبد العزيز، أن عمله كرئيس اتحاد النقابات الفنية أخذه من الفن، موضحا أن العمل النقابي ضريبة يجب أن يدفعها من أجل خدمة زملائه.

وأضاف  في تصريحات ل"صدى البلد"، أن العمل النقابي لا يقوم به أي شخص فيحتاج لمقومات خاصة، وأتمنى أن أستطيع تطبيق قانون الملكية الفكرية قبل رحيلي من اتحاد النقابات، وأتمنى أن يأخذ كل فنان حقه، واذا طبقنا هذا القانون فسيساعد الفنان على عدم قبول أي عمل».

وكان قد كشف المخرج عمر عبد العزيز عن أسباب عدم تواجده في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط وعدم تسلمه درع التكريم.

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وقال عمر عبد العزيز خلال ندوة تكريمية بمهرجان الإسكندرية : تردد عدد من الأقاويل حول عدم تسلمى درع التكريم منها مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي في بطولة كأس مصر والتي تزامنت مع حفل الافتتاح وهناك أيضا أقاويل أخرى وهي غضبه وسفره إلى مصر.


وأوضح عمر عبد العزيز : أن كل ما قيل وتردد غير صحيح وعار تماما من الصحة حيث تواجدت بالفعل في حفل الافتتاح ولكن لم يتوافر مقعد خاص بي وقررت الانسحاب من حفل الافتتاح وهذا أمر للتوضيح.

البحر المتوسط نجوم الفن ايناس الدغيدى عمر عبد العزيز اتحاد النقابات مهرجان الاسكندرية

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