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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

على طريقة ساسي.. أشرف بن شرقي يصدم إدارة الزمالك

أشرف بن شرقي نجم
أشرف بن شرقي نجم فريق الزمالك

أكد الإعلامي محمد فاروق أن النجم المغربي أشرف بن شرقي رفض عقد جلسة مع مسؤولي ناديه الزمالك بشأن تجديد عقده.

وأشار فاروق عبر برنامج البريمو بقناة ten إلى أن بن شرقي يكرر سيناريو فرجاني ساسي نجم الزمالك السابق.

وأوضح أن بن شرقي برر موقفه بأنه سيغادر إلى المغرب للانضمام لمعسكر منتخب بلاده ورفض الحديث حول تجديد عقده.

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وأكد أن بن شرقي بدأ تكرار سيناريو ساسي بالتهرب من التجديد ليرحل مجانا عن الفريق.

مدرب الدحيل القطري يحسم الجدل بشأن ضم معلول وبن شرقي

في سياق متصل، حسم البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق الدحيل القطري، الجدل بشأن إمكانية التعاقد مع علي معلول  ظهير أيسر فريق الأهلي، وأشرف بن شرقي نجم فريق الزمالك.

وقال مدرب الدحيل في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت ردًا على حقيقة  مفاوضات مع على معلول وبن شرقي إن :" قائمة فريق الدحيل أغلقت، وفترة الانتقالات الصيفية انتهت،، أحيانا عدم استقرار بعض الاندية، سبب تدوال هذه الأخبار الغير صحيحة".

وتابع مدرب الدحيل:" القائمة الحالية لفريق الدحيل، هي من ستكمل مسابقة الدوري حتى النهاية".

وينتهي عقد علي معلول مع الأهلي في صيف 2022، بينما ينتهي عقد أشرف بن شرقي، بنهاية الموسم الجديد 2021 - 2022.

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