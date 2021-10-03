مجاهد: كيروش له الحق في اختيار اللاعبين.. والزمالك أنهى أزمة القيد.. فيديو

قال أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، إن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني هو صاحب الحق في اختيار أي لاعب واستبعاد آخر لتحقيق هدف المنتخب.

وأضاف أحمد مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، والمذاع على قناة صدى البلد، إنه لم يطلب أحدًا من كيروش تفسير استبعاد بعض اللاعبين أوالأمور الفنية التي تخص المدير الفني.

وعن قائمة كأس العرب التي أعلن عنها كيروش قال مجاهد: «تم اختيارها قبل قائمة مباراتي ليبيا».

وأعلن رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، خلال مداخلته بقناة صدى البلد، أن نادي الزمالك أنهى أزمة قيد القائمة الأولى بعد سداد المستحقات المالية المستحقة على النادي والتسوية.

يذكر أن كارلوس كيروش استبعد ثنائي الأهلي محمد شريف ومحمد مجدي قفشة من قائمة منتخب مصر، لمواجهتي ليبيا، في تصفيات كأس العالم 2022، بينما ضم أحمد فتحي لاعب بيراميدز.

وجاءت قائمة منتخب مصر لمواجهتي ليبيا كالتالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي. الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

