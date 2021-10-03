بريطانيا تهدد بشن حرب على هذه الدول

هدد وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، بشن بريطانيا هجمات إلكترونية ضد الدول التي ستحاول إلحاق أضرار بها.

وقال بن والاس في تصريحات لصحيفة "تليجراف" البريطانية، تعليقا على إنشاء القوات السيبرانية الوطنية في بريطانيا في نوفمبر العام الماضي إن:"بعض الدول الأجنبية تشن حربا سيبرانية علينا كل يوم".

وأكد بن والاس والا أنه يحق لبريطانيا بالتوافق مع القانون الدولي الدفاع عن نفسها، قائلا:" سنحمي أنفسنا من العمليات السيبرانية في حال كانت خطيرة ومخربة ومضرة".

وتابع: "إحدى الوسائل التي يمكن عبرها تحقيق ذلك تتمثل في تفكيك مفعول الأدوات التي تستخدم ضدكم. على سبيل المثال، في حال استغلال دولة معادية خادما لاستخدام برامج الفدية أو معدات التجسس أو المعلومات الخاطئة ضدكم، من الممكن أن تستخدموا آليات سيبرانية هجومية للقضاء على هذه الخوادم".

وأردف: "تستطيع الوسائل السيبرانية الهجومية القيام بأشياء كثيرة بما في ذلك مطاردة المتحرشين بالأطفال وشبكاتهم ، ومطاردة الإرهابيين وشبكاتهم ، وبالطبع ، ملاحقة الدول المعادية إذا قررنا فعل ذلك".