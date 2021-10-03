الأهلي يستقر علي تعديل عقود قفشة وأكرم توفيق

استقرت إدارة الأهلي علي تعديل عقود محمد مجدي قفشة ومحمد شريف وأكرم توفيق لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تقديراً لما يقدمونه مع أبناء النادي الأحمر والمنتخب الوطني في الموسمين الأخيرين، ووافقت لجنة التخطيط علي تصور أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بناء علي رؤية الجهاز الفني بتعديل وتمديد عقود الثلاثي بما يتناسب مع قيمهم المالية .

ويتقاضي محمد مجدي قفشة في الأهلي 5 ملايين جنيه وينتهي تعاقده في يونيو 2024 وهناك اتجاه لرفعه الي 9 ملايين جنيه مع تمديد تعاقده حتي 2026 ووافق فعلياً اللاعب وسوف يتم الأمر خلال الفترة القليلة المقبلة ، بينما يتقاضي أكرم توفيق 5 ملايين جنيه وينتهي تعاقده أيضاً في 2024 وسوف يتم رفعه الي 9 ملايين جنيه وزيادة تعاقده موسمًا لآخر، فيما يتقاضى محمد شريف بموجب عقده الجديد 8 ملايين جنيه وسوف تتم زيادته إلي 9 ملايين جنيه ومدته حتي عام 2025.

وكان أمير توفيق قد نجح في حسم تجديد تعاقد الثلاثي صلاح محسن لمدة خمسة مواسم وعمرو السولية لمدة ثلاثة مواسم جديدة وعلي معلول لمدة موسمين بخلاف الموسم المتبقي في تعاقده، ليغلق كافة الملفات بشكل نهائي.