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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

طرح وحدات سكنية وقطع أراضي ومحال جراجات بالمدن الجديدة للبيع بالمزاد العلني

اللواء د.م حسام الدين
اللواء د.م حسام الدين مصطفى

أعلن اللواء د.م حسام الدين مصطفى رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ، طرح عدد من قطع الأراضي و الوحدات السكنية ، والوحدات الإدارية والمحال تجارية والصيدليات والجراجات ، وذلك للبيع بالمزاد العلني في عدد من مشروعات الهيئة بالمدن الجديدة.

وأشار الدكتور حسام رزق إلى أن جلسات البيع بالمزاد العلني ستتم وفقاً للمواعيد التالية :

  جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر 2021 في الساعة الثانية عشر ظهراً ، بمركز شباب السلام بشارع الأمين بجوار مستشفى أفامينا بورسعيد، وتضم المعروضات بمشروعات لؤلؤة بورسعيد و A20 .

 جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 20 أكتوبر 2021 في الساعة الثانية عشر ظهراً بنادي العلميين بجوار مبنى الهيئة الرئيسي والسراج مول بمدينة نصر، وتشمل المعروضات بمشروعات الهضبة الوسطى والهضبة السفلى بالمقطم وكوم أوشيم بالفيوم.

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  جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر 2021 في الساعة الثانية عشر ظهراً بنادي العلميين بجوار مقر الهيئة الرئيسي والسراج مول بمدينة نصر ، وتشمل المعروضات بمشروعات لؤلؤة القاهرة الجديدة والتوسعات الشمالية بـ 6 أكتوبر ولؤلؤة أكتوبر بحدائق أكتوبر و103 عمارة بـ 6 أكتوبر ولؤلؤة بدر بمشروع الهيئة 89 فدان.

  جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر 2021  في الساعة الثانية عشر ظهرا بنادي العلميين بجوار مقر الهيئة الرئيسي والسراج مول بمدينة نصر ، وتشمل المعروضات بمشروعات البستان بالقاهرة الجديدة و164عمارة بـ 6 أكتوبر والشروق والتوسعات الشمالية و الشيخ زايد.

 جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الخميس الموافق 4 نوفمبر 2021  في الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر فرع الهيئة بالعامرية (4ب) الإسكندرية ، وتتضمن المعروضات بمشروعات العامرية والدلنجات بالبحيرة.

  جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الأحد الموافق 7 نوفمبر 2021 في الساعة الثانية عشر ظهراً بفرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وتضم المعروضات بمشروعات السويس والإسماعيلية  والعريش.

 جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر 2021 في الساعة الثانية عشر ظهراً بموقع المشروع بالمنصورة.

  جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الأحد الموافق 14 نوفمبر 2021 في الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر فرع الهيئة بالغردقة ، وتشمل المعروضات بمشروعات سوهاج والغردقة.

وأوضح رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ، أنه سيتم بيع كراسات الشروط والمواصفات بمقر الهيئة الرئيسي ومقار الفروع المقرر عقد جلسات البيع بالمزاد العلني بها ، موضحاً أن هناك تسهيلات في السداد حتى 7 سنوات للأراضي ، وباقي المعروض بالمزاد حتى 5 سنوات .

وقال الدكتور حسام رزق، أن ذلك يأتي في إطار سعى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ، لتوفير الخدمات المختلفة وفرص العمل بالمدن الجديدة وتحقيق التنمية المستهدفة

الوحدات السكنية فرص العمل صيدليات حسام الدين مصطفى بيع بالمزاد العلني الهيئة العامة لتعاونيات البناء مدينة نصر

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