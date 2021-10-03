مزدوج المعايير.. كوريا الشمالية تشن هجوما حادا ضد مجلس الأمن

شنت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، هجومًا حادًا ضد مجلس الأمن الدولي، متهمة إياه بتطبيق معايير مزدوجة بشأن الأنشطة العسكرية بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية عن مسؤول بوزارة الخارجية، أن اجتماع المجلس لمناقشة التجربة الصاروخية للبلاد يمثل انتهاكا لسيادة الدولة، بحسب وكالة "رويترز".

واجتمع مجلس الأمن، يوم الجمعة بناء على طلبات من الولايات المتحدة ودول أخرى بشأن التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية.

وكانت كوريا الشمالية أعلنت الخميس الماضي، أنها اختبرت بنجاح صاروخا مضادا للطائرات ”طورته مؤخرا“، في أحدث تجربة لبيونج يانج في إطار سلسلة عمليات إطلاق نفذتها مؤخرا بما في ذلك إطلاق صاروخ يفوق سرعة الصوت وصواريخ باليستية وصاروخ كروز بقدرات نووية محتملة.

وقال جو تشول سو، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية، إن اجتماع مجلس الأمن الدولي يعني "جهلًا صريحًا وتعديًا متعسفًا" على سيادتها و"استفزاز خطير لا يطاق".

واتهم سو مجلس الأمن بتطبيق معايير مزدوجة حيث ظل صامتًا بشأن التدريبات العسكرية المشتركة واختبارات الأسلحة الأمريكية مع الحلفاء، والذي كان يتعارض مع أنشطة "الدفاع عن النفس" لكوريا الشمالية.

وكان البنتاجون أن اختبار كوريا الشمالية للصاروخ "هواسونج 8" فرط الصوتي لا يشكل تهديدا مباشرا على الولايات المتحدة وحلفائها.

يذكر أن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قال في وقت سابق، إن الأمم المتحدة قلقة بشأن التقارير، التي تفيد بأن عمليات الإطلاق الأخيرة لكوريا الشمالية كانت لصاروخ فرط صوتي، وأن الطريقة الوحيدة للتوصل إلى تسوية في شبه الجزيرة الكورية هي من خلال التفاعل الدبلوماسي بين الأطراف.