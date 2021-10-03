عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مزدوج المعايير.. كوريا الشمالية تشن هجوما حادا ضد مجلس الأمن

كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

شنت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، هجومًا حادًا ضد مجلس الأمن الدولي، متهمة إياه بتطبيق معايير مزدوجة بشأن الأنشطة العسكرية بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية عن مسؤول بوزارة الخارجية، أن اجتماع المجلس لمناقشة التجربة الصاروخية للبلاد يمثل انتهاكا لسيادة الدولة، بحسب وكالة "رويترز".

البنتاجون: لا نرى تهديدا مباشرا من صاروخ كوريا الشمالية فرط الصوتي

رسالة حازمة من جوتيريش.. تحرك عاجل لـ مجلس الأمن بعد طرد إثيوبيا مسؤولين أمميين

واجتمع مجلس الأمن، يوم الجمعة بناء على طلبات من الولايات المتحدة ودول أخرى بشأن التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية.

وكانت كوريا الشمالية أعلنت الخميس الماضي، أنها اختبرت بنجاح صاروخا مضادا للطائرات ”طورته مؤخرا“، في أحدث تجربة لبيونج يانج في إطار سلسلة عمليات إطلاق نفذتها مؤخرا بما في ذلك إطلاق صاروخ يفوق سرعة الصوت وصواريخ باليستية وصاروخ كروز بقدرات نووية محتملة.

وقال جو تشول سو، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية، إن اجتماع مجلس الأمن الدولي يعني "جهلًا صريحًا وتعديًا متعسفًا" على سيادتها و"استفزاز خطير لا يطاق".

واتهم سو مجلس الأمن بتطبيق معايير مزدوجة حيث ظل صامتًا بشأن التدريبات العسكرية المشتركة واختبارات الأسلحة الأمريكية مع الحلفاء، والذي كان يتعارض مع أنشطة "الدفاع عن النفس" لكوريا الشمالية.

وكان البنتاجون أن اختبار كوريا الشمالية للصاروخ "هواسونج 8" فرط الصوتي لا يشكل تهديدا مباشرا على الولايات المتحدة وحلفائها.

يذكر أن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قال في وقت سابق، إن الأمم المتحدة قلقة بشأن التقارير، التي تفيد بأن عمليات الإطلاق الأخيرة لكوريا الشمالية كانت لصاروخ فرط صوتي، وأن الطريقة الوحيدة للتوصل إلى تسوية في شبه الجزيرة الكورية هي من خلال التفاعل الدبلوماسي بين الأطراف.

كوريا الشمالية مجلس الأمن الأمم المتحدة التجربة الصاروخية التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية

ترشيحاتنا

التعليم : بعض العاملين لم يلتزموا بموعد تطعيم كورونا ..والصحة تمنحهم فرصة جديدة

بعد استدعاء الجزائر سفيرها.. تعرف علي تصريحات ماكرون سبب الأزمة مع فرنسا

قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات الحكومية والخاصة بالكلية الحربية .. تعرف على الشروط والتفاصيل

تشكيل ليفربول ضد مانشستر سيتي المتوقع في الدورى الانجليزي

تحذيرات مرعبة.. موظف سابق يفضح ممارسات فيسبوك

الرى: حفر 3 آبار جوفية بقري كابو وكابورى والرجاف جنوب السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عايروني لعدم إنجاب ذكور.. أمن الشرقية يعيد طفلا حديث الولادة عقب اختطافه من داخل مستشفى

تعليمات عاجلة من التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

عاصفة شاهين.. أمطار غزيرة تضرب عدة دول عربية.. هل تتأثر مصر؟

أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس الـ 6 أيام القادمة| فيديو

من الفراعنة إلى زمن الكورونا.. ماذا تعني كلمة "اسفوخس عليك"؟

تحذيرات شديدة.. العاصفة شاهين تقترب من السعودية

هل ينضم لـ الأهلي؟.. حقيقة استغناء الدحيل القطري عن فرجاني ساسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الفراعنة إلى زمن الكورونا.. ماذا تعني كلمة "اسفوخس عليك"؟

سنجاب يتحدى رجلا ويملئ سيارته بـ148 كجم جوز شاهد رد فعله|صور

يعمل بالجزر ولا يحتاج وقود.. شاهد رجل يقتحم بنزينة على حصان|فيديو

أول إصابة بشرية منذ عقود.. خفاش يتسبب في وفاة رجل بمرض نادر

فيديو

بسبب حفلة .. اتهام مطرب فلسطيني بالإلحاد

"العاصفة شاهين" تتحول إلى إعصار مداري.. تحذيرات في سلطنة عمان

فيديوجراف.. مطعم أمريكي يجبر رئيس البرازيل على تناول الطعام في الشارع

الأكثر مشاهدة عالميا .. تفاصيل مسلسل "Squid Game" الكوري

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

أحمد أبو علي يكتب: صناعة الصناديق العقارية.. باتت ضرورة

د. هشام فهمي يكتب: ملحمة السادس من أكتوبر «القائد والمعلم»

أحمد شيخو يكتب: العلاقات الديمقراطية أعمدة الاستقرار والأمن

ليلى موسي تكتب: مألات الصراع السوري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ