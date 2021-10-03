أزمة دون داع.. ناقد رياضى: استبعاد قفشة من المنتخب أحدث حالة صدام جماهيري

قال محمد البرمى ، الناقد الرياضى، إن استبعاد كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى لـ اللاعبين قفشة ، محمد شريف أحدث أزمة بدون داع خاصة أن هؤلاء اللاعبين يعدون من أفضل صناع الألعاب والمهارات الفنية.

وعلق " البرمى " ، خلال استضافته مع الإعلامية لميس سلامة ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن اتخاذ كارلوس كيروش هذا القرار غير مدروس غير الإطلاق ويفتقد للذكاء الفنى و سيتبعه صدام جماهيرى فى وقت يحتاج فيه الدعم والتكاتف خاصة أنه لا يوجد أى أسباب منطقة لاستبعاد هؤلاء اللاعبين، خاصة أن مدرب ليبيا أشاد بهم وصرح أنهم من أفضل لاعبى منتخب مصر .

ولفت إلى أن استبعاد قفشة ، محمد شريف لا يتم تعويضه ببدائل متاحة فى الوقت الحالى ، مشيرا إلى أن وضع اللاعب أحمد حسن كوكا فى قائمة مباراة ليبيا القادمة غير مفيد غير الإطلاق، خاصة أنه لا يقدم أى جديد طيلة 10 سنوات انضم فيها للمنتخب الوطنى ماضية بل عكف كافة المدربين على وضعه فى القائمة كشكل فقط دون مشاركة فعلية .

يذكر أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قد أعلن أمس السبت عن قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق الذي ينطلق غدًا استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم.

وشهدت الساعة الماضية العديد من الأحداث بشأن انضمام لاعبي المنتخب استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم.

كيروش يستعد لمواجهة ليبيا بـ 24 لاعبا



وقع اختيار الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش على اختيار 24 لاعبا في قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق

وتضم القائمة كل من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي. الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

كيروش يقرر استبعاد 10 لاعبين



استبعد كارلوس كيروش 10 لاعبين من قائمة المنتخب الوطني على هامش الاستعداد لمواجهة ليبيا .

وقرركارلوس كيروش استبعاد محمد شريف ومحمد مجدي قفشة من القائمة انضمام أحمد فتحي إلي القائمة.

وجاءت قائمة المستبعدين كالتالي:"علي جبر - أحمد توفيق - محمد مجدي قفشة - أحمد ياسر ريان - مصطفي فتحي - محمد شريف - أحمد سمير - مهند لاشين- سام مرسي - كريم حافظ.