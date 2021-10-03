عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أزمة دون داع.. ناقد رياضى: استبعاد قفشة من المنتخب أحدث حالة صدام جماهيري

المنتخب الوطنى
المنتخب الوطنى

قال محمد البرمى ، الناقد الرياضى، إن استبعاد كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى لـ اللاعبين قفشة ، محمد شريف أحدث أزمة بدون داع خاصة أن هؤلاء اللاعبين يعدون من أفضل صناع الألعاب والمهارات الفنية.

وعلق   " البرمى " ،  خلال استضافته مع الإعلامية لميس سلامة ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن اتخاذ  كارلوس كيروش  هذا القرار غير مدروس غير الإطلاق ويفتقد للذكاء الفنى و سيتبعه صدام جماهيرى فى وقت يحتاج فيه الدعم والتكاتف خاصة أنه لا يوجد أى أسباب منطقة لاستبعاد هؤلاء اللاعبين، خاصة أن مدرب ليبيا أشاد بهم وصرح أنهم من أفضل لاعبى منتخب مصر .

ولفت إلى أن استبعاد قفشة ، محمد شريف لا يتم تعويضه ببدائل متاحة فى الوقت الحالى ، مشيرا إلى أن وضع اللاعب أحمد حسن كوكا فى قائمة مباراة ليبيا القادمة غير مفيد غير الإطلاق، خاصة أنه لا يقدم أى جديد  طيلة 10 سنوات انضم فيها للمنتخب الوطنى ماضية بل عكف كافة المدربين على وضعه فى القائمة كشكل فقط دون مشاركة فعلية  .

يذكر أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قد أعلن أمس السبت عن قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق الذي ينطلق غدًا استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم.

وشهدت الساعة الماضية العديد من الأحداث بشأن انضمام لاعبي المنتخب استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم.

كيروش يستعد لمواجهة ليبيا بـ 24 لاعبا
 

وقع اختيار الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش  على اختيار 24 لاعبا في قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق 

وتضم القائمة  كل من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي. الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

 

كيروش يقرر استبعاد 10 لاعبين 
 

استبعد كارلوس كيروش 10 لاعبين من قائمة المنتخب الوطني على هامش الاستعداد لمواجهة ليبيا .

وقرركارلوس كيروش استبعاد محمد شريف ومحمد مجدي قفشة من القائمة انضمام أحمد فتحي إلي القائمة.

 

وجاءت قائمة المستبعدين كالتالي:"علي جبر - أحمد توفيق - محمد مجدي قفشة - أحمد ياسر ريان - مصطفي فتحي - محمد شريف - أحمد سمير - مهند لاشين- سام مرسي - كريم حافظ.

 

 

 

 

 

 

 

قفشة منتخب مصر منتخب طارق حامد صباح البلد محمد الشناوي لاعبي المنتخب محمد شريف لميس سلامة

ترشيحاتنا

تعرف على تفاصيل مهرجان ومسابقة شنت الدولي للأفلام القصيرة

الصحة: توريد 162 جهاز أشعة مقطعية متطور و80 ماموجرام لفحص السيدات بتقنية الذكاء الاصطناعي

هل يشترط نطق كلمة طالق بالفصحى لوقوع الطلاق .. على جمعة يجيب

فيديوجراف| أحدهم وجَّه بحرق أفلامه .. أغرب وصايا الفنانين

ترامب دعاها إلى المقصورة.. متحدثة البيت الأبيض السابقة تكشف أسرارًا وفضائح جديدة

قبل لقاء ليفربول ومانشستر سيتي.. جوارديولا يحذر لاعبيه من محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالرقم القومي .. طرق دفع مصروفات المدارس والفئات المعفاة منها

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

عايروني لعدم إنجاب ذكور.. أمن الشرقية يعيد طفلا حديث الولادة عقب اختطافه من داخل مستشفى

تعليمات عاجلة من التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة

عاصفة شاهين.. أمطار غزيرة تضرب عدة دول عربية.. هل تتأثر مصر؟

بعد التجديد له.. علي معلول ثاني أغلى لاعب "راتبًا" في تاريخ مصر

تحذيرات شديدة.. العاصفة شاهين تقترب من السعودية

شبكة من الماس.. تفاصيل خطوبة ابنة مصطفى كامل على قبطان بحري | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرض مجوهرات هند رستم للبيع في مزاد علني.. تفاصيل

مع اقتراب الشتاء.. أسرع طريقة لاستخدام المروحة في تجفيف الملابس|صور

من الفراعنة إلى زمن الكورونا.. ماذا تعني كلمة "اسفوخس عليك"؟

سنجاب يتحدى رجلا ويملئ سيارته بـ148 كجم جوز شاهد رد فعله|صور

فيديو

بسبب حفلة .. اتهام مطرب فلسطيني بالإلحاد

"العاصفة شاهين" تتحول إلى إعصار مداري.. تحذيرات في سلطنة عمان

فيديوجراف.. مطعم أمريكي يجبر رئيس البرازيل على تناول الطعام في الشارع

الأكثر مشاهدة عالميا .. تفاصيل مسلسل "Squid Game" الكوري

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

أحمد أبو علي يكتب: صناعة الصناديق العقارية.. باتت ضرورة

د. هشام فهمي يكتب: ملحمة السادس من أكتوبر «القائد والمعلم»

أحمد شيخو يكتب: العلاقات الديمقراطية أعمدة الاستقرار والأمن

ليلى موسي تكتب: مألات الصراع السوري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ