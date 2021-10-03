الأول من نوعه فى مصر .. تفاصيل برنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.. والبرامج الدراسية بالجامعة والأعداد المقررة

برنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية جاء بتوجيهات رئاسية

برنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية يأتي فى ثلاث جامعات مصرية فقط

عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة: يوضح البرامج الدراسية بـ جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

أجرى موقع "صدى البلد" لقاء مع الدكتور عبد الرحمن الديب أخصائي برنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية؛ للحديث عن البرنامج ، وجاء فيه:

قال الدكتور عبد الرحمن الديب أخصائي برنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية ، إن برنامج "تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية" يأتي كاستجابة سريعة لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى كان قد وجه بضرورة الاهتمام بالمجالات العلمية المطلوبة بسوق العمل و قوله بأن مصر تمتلك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية، ولذلك كان لابد من توفير برامج التدريب وتأهيل الطلاب لسوق العمل.

وصرح الدكتور "الديب" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان جامعة القاهرة الجديدة التكنولجية هى أول جامعة مصرية يتواجد فيها برنامج الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وأن من المخطط أن ينطلق البرنامج فى جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا وجامعة الجلالة الأهلية، وأن هؤلاء هما الثلاث جامعات الوحيدة التى يوجد فيها البرنامج فى مصر فى الوقت الحالي، وأن البرنامج يقبل طلاب الثانوية العامة وطلاب الدبلومات الفنية.

وأوضح الدكتور عبد الرحمن الديب أن برنامج الاجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، عبارة عن خليط بين دراسة الطب ودراسة الهندسة، وأن البرنامج يقوم فى خلال عامين بإعداد وخريج طالب قادر على عمل جهاز تعويضى يقوم على مساعدة مريض لديه قصور في بعض أجهزة الجسم مثل عمل (حزام الظهر الطبي الكراسي المتحركة وأجهزة الشلل النصفي أو الدماغي أو الرباعي- ).

وأن بعد عامين يقوم الطالب بعمل بكالوريوس أجهزة تعويضية وأطراف صناعية ، وان البرنامج يهدف الى إعداد خريج على دراية ووعي كامل بعلم التشريح وأماكن الاعصاب بالجسم والعظام والعضلات، بالإضافة الى علمه و الهندسة ومعرفة كيفية عمل الجسم هندسة ونظام الارتكاز والحركة ليكون قادر على عمل طرف صناعي على كفاءة عالية يؤدى محل الطرف المفقود.

وأن مع نهاية مدة البرنامج الدراسي يكون الطالب قادرا على تصميم جهاز تعويضى يقوم بعمل بديل العضو والطرف التالف او فى حالة حدوث قطع او بتر في إحد أعضاء الجسم الإنسان سواء كان بتر فى اليد او القدم او الاذن .



وأن البرنامج يوفر فرص عمل كبيرة الطلاب نظرا لقلة العدد الخريجين المتواجدين فى السوق المصرى على دراية بهذا العلم والمجال بالإضافة إلى تواجد عدد من الشركات فى مصر تقوم بالعمل فى مجال الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وأن فى السابق كان يذهب الطالب خارج مصر لدراسة هذا البرنامج ثم يعود مرة أخرى العمل فى إحدى الشركات ولكن الآن تم توفير البرنامج ولم يعد هناك عائد من السفر الى الخارج الدراسة .



قال الدكتور طارق عبد الملاك عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بـ جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إن الجامعات التكنولوجية حديثة العهد ولم يمر على أنشأها أكثر من عامين، حيث قد صدر قانون سنة 2019 بإنشاء الجامعات التكنولوجية؛ تلبية لاحتياجات الأسواق المصرية من الموارد البشرية اللازمة والتخصصات الجديدة المتطلبة لسوق العمل وإمداده بالفنيين المدربين والمؤهلين، ورفع مستوى خريجى التعليم الفني.

وأوضح الدكتور “عبد الملاك”، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الهدف من إنشاء الجامعات التكنولوجية هو إعداد خريج يتوافق متطلباته مع متطلبات سوق العمل ويكون قادر على مواكبة الأحداث والتطورات السريعة في سوق العمل، وأن الجامعة تنتهج نهج مختلف فى نظام التدريس المتبع وطريقة الامتحانات وهذا النظام يسمي نظام التعليم بالجدران وأن هذا النظام التعليمى متبع الآن فى مثل هذا النوع من التعليم .



وصرح عميد كلية أن الأعداد المقرر أن تقابلها الجامعة لهذا العام الدراسي الجديد 2021/2022 يصل من 400 الى 450 طالبا مقسمة على البرامج الدراسية المتواجدة فى الجامعة .

وكشف نائب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية عن البرامج الدراسية المتنوعة فى الجامعة والتى وصل عددها الى 6 برامج وهم :

• تكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة

• الأوتوترونكس

• الميكاترونكس

•تكنولوجيا المعلومات(IT)

• تكنولوجيا الأطراف الصناعية

• تكنولوجيا الغاز والبترول

وأشار الى أن برنامجين تكنولوجيا الغاز والبترول - تكنولوجيا الأطراف الصناعية تكون أعداد الطلاب المقبولين بها أقل وذلك نظرا لطبيعة البرامج التي تكون فرص التدريبة بها أقل وللإتاحة الفرصة لجميع الطلاب فى الحصول على تدريب عملي حقيقي يقل من مهاراتهم وقدراتهم .



وأردف الدكتور عبد الملاك أن الجامعات التكنولوجية تقبل طلاب الثانوية العامة بنسبة 20٪ من إجمالي عدد المقبولين، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات أو ما يعادلها، ونظام الخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجي المعاهد المتوسطة بنسبة 80٪ من إجمالي عدد المقبولين للعام الدراسي 2021/ 2022، ولجميع المتقدمين اختبارات قبول.