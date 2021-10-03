اقتصاد الامارات.. "غرفة الشارقة" تستعرض سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي مع غواتيمالا

استعرضت غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال لقائها وفدا حكوميا رفيع المستوى من جمهورية غواتيمالا سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين ومجالات وفرص الاستثمار المتاحة لدى الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة بمقر الغرفة أنتونيو معلوف وزير الاقتصاد في جمهورية غواتيمالا وشيرلي أغيلار نائبة وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية ولارس بيرا سفير جمهورية غواتيمالا لدى الدولة بحضور وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس غرفة الشارقة ورغدة حمد عمران تريم عضو مجلس إدارة الغرفة ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة وعبد العزيز محمد شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات وعددا من مدراء الإدارات في الغرفة.

وعقد الجانبان اجتماعا تناول سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية وآفاق دعمها وتطورها بما يخدم بيئة الأعمال بين البلدين الصديقين وتبادل وجهات النظر حول عدد من المستجدات الاقتصادية الثنائية ذات الاهتمام المشترك والعمل على تحفيز الاستثمارات في قطاعات متنوعة أبرزها الزراعة والصناعة وتعزيز التجارة البينية والسياحة.

وثمن عبدالله سلطان العويس زيارة وزير الاقتصاد والوفد المرافق له للغرفة ..مشيدا بما يربط البلدين من شراكة متميزة تشمل مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية، لافتا إلى أن هذه الزيارة سبقها استقبال العديد من الوفود الغواتيمالية الرسمية في الغرفة، إلى جانب مشاركة غرفة الشارقة بالذكرى المئوية الثانية لجمهورية غواتيمالا خلال حفل أقيم في بيت الحكمة الشهر الماضي وهي نتيجة لعمق العلاقات بين دولة الإمارات ودول أمريكا الوسطى عموما والتي تشهد تطورا مستمرا لا سيما على الصعيد الاقتصادي فعلى مدار السنوات الخمس الماضية توسعت العلاقات التجارية بما يزيد على الـ 40 بالمائة كما فاقت استثمارات دولة الإمارات 670 مليون دولار أمريكي منذ عام 2003.

وأشار العويس إلى أن غرفة الشارقة حريصة على تعزيز سبل التعاون والتبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات في القطاعات الحيوية بما يسهم في تحقيق نقلات نوعية في جهود توثيق الروابط ودفعها إلى آفاق أرحب تخدم المصالح المشتركة، مؤكدا أن الغرفة على استعداد لافتتاح مكتب تمثيلي لغواتيمالا لتسهيل عمليات الاستثمار وتقويتها.

ولفت إلى أن إمارة الشارقة تضم أكثر من 2950 شركة صناعية وهو ما يعكس إمكانياتها وتطور بنيتها الصناعية الرائدة على مستوى الإمارات ومنطقة الخليج العربي عموما إلى جانب ما تتمتع من مزايا تنافسية تؤهلها لتكون وجهة الأعمال الأولى في المنطقة حيث تتميز بمنظومة تشريعية مرنة ومحفزة لنمو الأعمال وموقع استراتيجي يتوسط أسواق العالم الرئيسية.

واستعرض مجموعة الخدمات التي تقدمها الغرفة للمستثمرين ورجال الأعمال والقطاع الخاص في إمارة الشارقة إلى جانب المبادرات المبتكرة التي تنفذها لدعم مجالات العمل الاقتصادي.

من جانبه أبدى أنتونيو معلوف إعجابه الشديد بالخدمات المبتكرة التي تقدمها الغرفة لأعضائها والامتيازات الاستثنائية الممنوحة للمستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أهمية مواصلة الجهود العملية لتوثيق علاقات التعاون واستكشاف فرص جديدة خلال المرحلة المقبلة وذلك في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل الصناعة والزراعة وتجارة البن والخضار والفواكه وغيرها.

وأعرب عن رغبة بلاده بتكثيف وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال الإماراتيين ونظرائهم في جمهورية غواتيمالا وبالشكل الذي يخدم البلدين ويلبي تطلعات قيادتها.

واطلع وزير الاقتصاد الغواتيمالي والوفد المرافق له خلال جولة أجراها في جميع مرافق الغرفة على أهم الخدمات التي تقدمها لأعضائها شملت إدارة خدمات الأعضاء حيث تعرفوا على آليات العمل في استخراج شهادات العضوية وشهادات المنشأ والخدمات المختلفة.