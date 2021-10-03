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المنظومة الإلكترونية

تفاصيل المرحلة الثانية للخدمات المتكاملة لـ ذوي الإعاقة.. فيديو

صدى البلد

قال خليل محمد خليل مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الإجتماعي، إنه تم إطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية للخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.

وتابع خليل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "البطاقة تقدم خصومات علي وسائل المواصلات وتتيح لصاحبها دخول المناطق والمتاحف الأثرية".

وأضاف: "ذوي الإعاقة بإمكانهم أن التسجيل علي الموقع الذي خصصته وزارة الصحة لإثبات الإعاقة وتسجيله ببطاقة الخدمات المتكاملة".

وأشار مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الإجتماعي إلى أن بطاقة الخدمات المتكاملة تعد الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة لحاملها.

ذوي الإعاقة وزارة الصحة التضامن الاجتماعي خدمات الكترونية التأهيل

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