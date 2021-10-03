نائب رئيس جامعة الزقازيق تشارك بافتتاح فعاليات المؤتمر الدولي السادس للطب البيطري

شاركت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في افتتاح فعاليات مؤتمر "الطب البيطري: التحديات والتنمية المستدامة" الذي تنظمه كلية الطب البيطري برعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة وحضور الدكتور نصر عبد الوهاب عميد كلية الطب البيطرى رئيس المؤتمر و الدكتور أحمد بحيري وكيل كلية الطب البيطرى ومقرر المؤتمر ونخبة من العلماء وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، والمؤسسات العلمية والبحثية ، وذلك خلال الفترة من 1ـ 4 أكتوبر الجاري بالغردقة .

وخلال كلمتها أشارت الدكتورة جيهان يسري إلى أن تنظيم المؤتمر يأتي مواكباً ومبادرات رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع المصري والريف المصري بصفة خاصة ورفع المستوي المعيشي ومستوي الخدمات المقدمة لضمان حياة كريمة للمواطنين .

وأكدت على الدور الخدمي المؤثر الذي تقوم به جامعة الزقازيق تحت رعاية الدكتورعثمان شعلان رئيس الجامعة وقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكليات الجامعة المختلفة ومنها كلية الطب البيطري والذي يشهد له الجميع وفي هذا السياق تحرص الجامعة على تنظيم العديد من الأنشطة المجتمعية والفعاليات داخل وخارج الحرم الجامعي، منها توجيه القوافل الطبية البيطرية والتي حققت خلالها كلية الطب البيطري بصمة ودور مؤثر وفعال في الوصول لجميع القرى والتوابع بمحافظة الشرقية من خلال رؤية ورسالة هادفة لخدمة المجتمع والنهوض المستوى المعيشي له.

ومن جانبه أضاف الدكتور نصر عبد الوهاب أن جلسات المؤتمر تناقش أهم القضايا المطروحة على الساحة والجديد في الطب البيطري والتحديات التي تواجهه والدور المحوري في تحقيق التنمية المستدامة وؤرية مصر 2030. ومشاركته في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة للدولة في تخصصات الثروة الحيوانية والداجنة والمزارع السمكية ، وباقي التخصصات التي تتضمنها محاور المؤتمر .

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