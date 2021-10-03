عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب رئيس جامعة الزقازيق تشارك بافتتاح فعاليات المؤتمر الدولي السادس للطب البيطري

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

شاركت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في افتتاح فعاليات مؤتمر "الطب البيطري: التحديات والتنمية المستدامة" الذي تنظمه كلية الطب البيطري برعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة وحضور الدكتور نصر عبد الوهاب عميد كلية الطب البيطرى رئيس المؤتمر و الدكتور أحمد بحيري وكيل كلية الطب البيطرى ومقرر المؤتمر ونخبة من العلماء وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، والمؤسسات العلمية والبحثية  ، وذلك خلال الفترة من 1ـ 4 أكتوبر الجاري بالغردقة .

 

 وخلال كلمتها أشارت الدكتورة جيهان يسري إلى أن تنظيم المؤتمر يأتي مواكباً ومبادرات رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع المصري والريف المصري بصفة خاصة ورفع المستوي المعيشي ومستوي الخدمات المقدمة لضمان حياة كريمة للمواطنين .

قافلة طبية من أساتذة طب الزقازيق والأزهر بمستشفى رأس غارب المركزي خلال الأسبوع الحالي

 

وأكدت على الدور الخدمي المؤثر الذي تقوم به جامعة الزقازيق تحت رعاية الدكتورعثمان شعلان رئيس الجامعة وقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكليات الجامعة المختلفة ومنها كلية الطب البيطري والذي يشهد له الجميع وفي هذا السياق تحرص الجامعة على تنظيم العديد من الأنشطة المجتمعية والفعاليات داخل وخارج الحرم الجامعي، منها توجيه القوافل الطبية البيطرية والتي حققت خلالها كلية الطب البيطري بصمة ودور مؤثر وفعال في الوصول لجميع القرى والتوابع بمحافظة الشرقية من خلال رؤية ورسالة هادفة لخدمة المجتمع والنهوض المستوى المعيشي له.

 

ومن جانبه أضاف الدكتور نصر عبد الوهاب أن جلسات المؤتمر  تناقش أهم القضايا المطروحة على الساحة والجديد في الطب البيطري والتحديات التي تواجهه والدور المحوري في تحقيق التنمية المستدامة وؤرية مصر 2030.   ومشاركته في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة للدولة في تخصصات الثروة الحيوانية والداجنة والمزارع السمكية ، وباقي التخصصات التي تتضمنها محاور المؤتمر .

IMG-20211003-WA0008
IMG-20211003-WA0008
IMG-20211003-WA0007
IMG-20211003-WA0007
IMG-20211003-WA0006
IMG-20211003-WA0006
جامعة الزقازيق الطب البيطري حياة كريمة المصرية قافلة طبية التنمية التنمية الشاملة مصري

ترشيحاتنا

بفساتين سندريلا.. منى زكى تثير الجدل بأنوثتها

طالع نازل.. أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأحد 3 أكتوبر

توقعات الجماهير لمباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم لأندية كرة اليد.. فيديو

هدف من كوكب آخر .. محمد صلاح رجل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة السابعة.. تشيلسي يتصدر وليفربول ثانيا

محمود حميدة يسخر من شائعة وفاته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإعصار شاهين.. غرق سفينة في ميناء السلطان قابوس وإنقاذ طاقمها

بعد استبعاد أفشة وشريف .. قرار جديد من كيروش في منتخب مصر

النفط ارتفع 7.5%..أسعار البنزين في مصر تقترب من الزيادة| توقيت وتوقعات

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021.. إعلان النتيجة خلال ساعات

الأخوة الأعداء.. كيف فكر شاب في الاستعانة بصديقه لاغتصاب شقيقته من أجل الميراث؟

عريسها قتلها ليلة الحنة.. عروس قليوب تلقت 15 طعنة بجسدها.. والمتهم: أرغمونى على الزواج منها

ابقوا في منازلكم.. تحذير عاجل من عمان بشأن تطورات إعصار شاهين

"شاهين" يؤثر على الإمارات.. الإرصاد تحذر: تقلبات مناخية في هذا التوقيت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين من داخل قصر عابدين:مصر أم الدنيا وأول حضارة فى العالم

الأخوة الأعداء.. كيف فكر شاب في الاستعانة بصديقه لاغتصاب شقيقته من أجل الميراث؟

مقطع يوقف القلب.. ثعبان ضخم ينام في حضن فتاة وتمسح على رأسه.. فيديو

شاب عماني يتزلج على مياه السيول وسط إعصار شاهين المدمر..فيديو

فيديو

لخريجي الكليات الحكومية والخاصة.. تفاصيل وشروط التقديم بـ الكلية الحربية |فيديو

نهاية يتمناها الجميع .. شاب تصعد روحه للسماء أثناء الصلاة

أحمد العطار يطرح أغنية "مهما تبعد".. فيديو

شارك في العزاء.. مقتل عروس قليوب على يد عريسها ليلة حنتها

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

أحمد أبو علي يكتب: صناعة الصناديق العقارية.. باتت ضرورة

د. هشام فهمي يكتب: ملحمة السادس من أكتوبر «القائد والمعلم»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

اﻟﻤﺰﻳﺪ