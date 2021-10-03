وائل جمعة يكشف تفاصيل حديث كيروش مع اللاعبين المستبعدين

قال وائل جمعة مدير منتخب مصر، إن اختيار اللاعبين بقائمة المنتخب المصري يتم وفقا لظروف كل مرحلة.

وتابع جمعة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" كيروش تواصل مع اللاعبين المستبعدين للتأكيد أن المنتخب منزل للجميع"..

وتابع :" كيروش يتعامل بكل جدية وتركيز من أجل نجاح مهمته مع منتخب مصر".

وتابع وائل جمعة:" بدأنا المرحلة الثانية لمنتخب مصر استعدادا لمباراة ليبيا، مردفا: "اللاعب أحمد حجازى انضم اليوم لمنتخب مصر".

وأوضح وائل جمعة:" محمد صلاح سينضم لمعسكر المنتخب المصري بعد غد، مردفا:" اللاعبون يستجيبون بشكل جيد مع كيروش في التدريبات".