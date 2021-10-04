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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 4-10-2021

سعر الجنيه الاسترليني
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين

ينشر موقع "صدى البلد "أسعار صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين 4 أكتوبر وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك الأهلى الكويتي اليوم الأثنين نحو 21.01جنيه للشراء و 21.39 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى مصرف ابوظبى الاسلامى اليوم الأثنين نحو 21.06 جنيه للشراء و 21.39جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى الامارات دبي الوطنى اليوم الأثنين نحو 21.23جنيه للشراء و 21.35جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني فى بنك التعمير و الاسكان ، اليوم الأثنين نحو 21.02 جنيه للشراء و 21.21جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني فى بنك المصري للتنمية الصادرات اليوم الأثنين نحو 21.05 جنيه للشراء و 21.38 جنيه للبيع. 

استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى اليوم الأثنين عند 21.19 جنيه للشراء 21.38 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك المصرى الخليجى اليوم الأثنين نحو 21.03 جنيه للشراء و 21.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك قطر الوطني نحو 21.16 جنيه للشراء و 21.39 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك الاسكندرية اليوم الأثنين نحو 21 جنيه للشراء و 21.38جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني فى بنك مصر اليوم الأثنين نحو 21.01 جنيه للشراء و 21.47جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى اليوم الأثنين نحو 21.01 جنيه للشراء و 21.27 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني بنوك( قناة السويس، عودة، ابوظبى التجاري  ADCB، ابوظبى الأولى FAB) مقابل الجنيه المصرى نحو 21.03 جنيه للشراء و 21.39 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر إيران نحو 21.16جنيه للشراء و 21.45 جنيه للبيع..





 

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