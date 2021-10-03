عضو القومي للمرأة تكشف تفاصيل واقعة خطف ومحاولة اغتصاب فتاة بالدقهلية

عقبت الدكتورة داليا الاتربي عضو المجلس القومي للمراة علي واقعة خطف فتاة ومحاولة اغتصابها بالدقهلية بسبب الميراث.

وقال الإتربي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدي البلد"، إنها زارت الفتاة في منزلها مؤكدة أن وضعها النفسي والجسدي صعب للغاية وحالتها النفسية صعبة والمجلس سيظل بجوارها لتقديم كل أنواع المساعدة.

وأشارت إلي أن المجلس عرف بالقضية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتحركنا على الفور وسنطلع على محضر النيابة العامة وسنتابع التحقيقات.

وتابعت الدكتورة داليا الإتربي لدينا مجموعة من الأطباء لمعالجة الضحية نفسيا ونناشد الجهات المسئولة سرعة التحقيق فى الواقعة ومعاقبة الجاني.

وأشارت الدكتورة داليا الإتربي إلى أن شقيق الضحية لم ينجح فى محاولة اغتصابها بمساعدة صديقة وكان صدر ضد شقيق الضحية قرار بالحبس 15 يوما من النيابة العامة.