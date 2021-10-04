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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يد الزمالك: نمثل مصر في مونديال الأندية وهدفنا الفوز على برشلونة.. فيديو

نادي الزمالك لكرة
نادي الزمالك لكرة اليد

قال حماده عبد الباري، رئيس جهاز كرة اليد بنادي الزمالك، إن الفريق سيسافر ظهر اليوم الإثنين إلى السعودية، لتمثيل مصر في بطولة كأس العالم للأندية، مشددًا على ثقته في اللاعبين للفوز على برشلونة.

وأضاف عبد الباري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الزمالك سيبدأ مشواره بمواجهة برشلونة، وهي منافسة صعبة للغاية، إلا أنه يثق في إمكانيات لاعبيه للفوز في المباراة المرتقبة.

وتابع أن عدد اللاعبين في بعثة الزمالك 20 لاعبًا، وفقًا للائحة القائمة المبدئية، إلا أن هناك 16 لاعبًا فقط مقيدين بالبطولة، على أن يتم استبدال لاعب بآخر من الـ4 الاحتياطي في حالة الاضطرار نتيجة إصابات أو حالات كورونا.

واختتم حماده عبد الباري، تصريحاته بأن أوليفر روي مدرب الفريق، رفض تأجيل مباريات الفريق بالدوري لإعداد لاعبيه بمباريات رسمية قبل البطولة المرتقبة.

حماده عبد الباري نادي الزمالك السعودية طولة كأس العالم للأندية برشلونة

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