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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الاثنين 4 أكتوبر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين  الموافق 4 أكتوبر ، 27 صفر 1443  هجرية.


مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 4 أكتوبر ، 27 صفر  1443 هجرية:

مواقيت الصلاة في القاهرة 

صلاة الفجْر 4:15 ص
الشروق 5:42 ص
صلاة الظُّهْر 11:49 ص
صلاة العَصر 3:16 م
صلاة المَغرب 5:54 م
صلاة العِشاء 7:12 م


مواقيت الصلاة في الجيزة   

صلاة الفجْر 4:15 ص
الشروق 5:42 ص
صلاة الظُّهْر 11:49 ص
صلاة العَصر 3:17 م
صلاة المَغرب 5:54 م
صلاة العِشاء 7:12 م

نشرة خدمات صدى البلد.. مواقيت الصلاة وأسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد

خدمات تهمك| مواقيت الصلاة وتوقعات الطقس وأسعار العملات والذهب.. أرباح وضرائب اليوتيوبرز.. تفاصيل قانون الإيجار القديم

 

 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية 

صلاة الفجْر 4:19 ص
الشروق 5:47 ص
صلاة الظُّهْر 11:54 ص
صلاة العَصر 3:22 م
صلاة المَغرب 6:00 م
صلاة العِشاء 7:18 م

 

مواقيت الصلاة في جنوب سيناء

الفجْر: 4:04 ص
الشروق: 5:31 ص
الظُّهْر: 11:37 ص
العَصر: 3:05 م
المَغرب: 5:42 م
العِشاء: 6:59 م

مواقيت الصلاة في أسيوط

الفجْر : 4:18 ص
الشروق : 5:43 ص
الظُّهْر : 11:49 ص
العَصر: 3:16 م
المَغرب: 5:54 م
العِشاء : 7:09 م

 

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجْر : 4:11 ص
الشروق : 5:34 ص
الظُّهْر : 11:44  م
العَصر: 3:12 م
المَغرب: 5:54 م
العِشاء : 7:08 م

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