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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خدمات تهمك| مواقيت الصلاة وتوقعات الطقس وأسعار العملات والذهب.. أرباح وضرائب اليوتيوبرز.. تفاصيل قانون الإيجار القديم

خدمات تهمك
خدمات تهمك

يُبرز موقع صدى البلد، اليوم الأربعاء، أحدث أخبار الخدمات التي قدّمها للقراء خلال الـ24 ساعة الماضية، في السطور التالية..

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 في محافظات مصر

توقعات الأرصاد لطقس اليوم الأربعاء 29 سبتمبر

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 29 -9-2021

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-9-2021

قانون الحكومة حول الإيجار القديم.. تفاصيل

هل يقسم الإيجار على الورثة مثل الميراث؟

بعد فرض ضرائب.. يوتيوبرز وبلوجر تكشف عن تفاصيل الأرباح والعمل

كيف يتم حساب الضريبة على اليوتيوبرز.. مصلحة الضرائب تجيب

سعر ومواصفات السيارة الكهربائية أودي E-TRON موديل 2022 

موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021

بشرى سارة بشأن أسعار 3 سلع مهمة.. وإنخفاض اسعار السيارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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