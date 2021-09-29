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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مائل للحرارة.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس اليوم الأربعاء 29 سبتمبر

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، اليوم الأربعاء، بينما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


أما عن حالة الطقس ليلًا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون الطقس معتدلًا على باقي الأنحاء، مع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر؛ فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 31 21
الإسكندرية 29 22
وادي النطرون 30 21
طنطا 30 21
شبين الكوم 31 21
دمنهور 30 20
بلطيم 30 23
مطروح 28 23
السلوم 29 22
سيوة 33 17
بورسعيد 30 23
دمياط 28 22
الزقازيق 31 21
المنصورة 30 20
الإسماعيلية 31 20
السويس 31 20
العريش 30 21
رفح 29 20
رأس سدر 32 22
نخل 29 18
نويبع 34 25
طابا 30 22
كاترين 27 15
الطور 31 23
شرم الشيخ 33 26
الغردقة 32 26
مرسى علم 33 25
الفيوم 31 21
بنى سويف 32 21
المنيا 33 20
أسيوط 33 19
سوهاج 34 22
قنا 35 23
الأقصر 35 23
أسوان 36 24
إدفو 36 24
أبوسمبل 34 24
الوادي الجديد 35 19
شلاتين 34 24
أبو رماد 33 25
حلايب 31 25
رأس حدربة 31 26


أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 39 26
المدينة 41 29
الرياض 38 25
المنامة 36 30
أبوظبي 38 31
الدوحة 38 30
الكويت 42 24
دمشق 30 15
بيروت 28 25
عمان 27 17
القدس 25 18
غزة 28 23
بغداد 39 23
مسقط 35 31
صنعاء 27 16
الخرطوم 38 26
طرابلس 28 22
تونس 28 19
الجزائر 25 20
الرباط 27 16


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 21 09
إسطنبول 22 16
إسلام آباد 33 24
نيودلهي 32 23
جاكرتا 33 25
بكين 26 18
كوالالمبور 33 24
طوكيو 25 19
أثينا 26 18
روما 28 16
باريس 18 10
مدريد 25 15
برلين 17 09
لندن 15 10
مونتريال 16 09
موسكو 12 07
نيويورك 20 12
واشنطن 22 11
نواكشوط 32 25
أديس أبابا 21 12

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