مهزلة.. عضو مجلس نقابة الأطباء يعلق على غلق مراكز طبية غير مرخصة

علق كريم مصباح عضو مجلس نقابة الأطباء على غلق مراكز غير مرخص لزراعة الشعر، قائلا: إن قانون ممارسة مهنة الطب ينص على عدم السماح لأي فرد بإجراء العمليات أو وصف دواء أو سحب عينه من مريض دون حصوله على درجة الدكتوراه، مشددا على أن هذا القانون لا يتم تطبيقه حاليا.



وتابع “كريم مصباح” خلال مدالخته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”:" إحنا عندنا مشكلة في تطبيق القانون،وخاص بعد ظهور المعامل الطبية الغير مرخصة، بالإضافة إلى مراكز التجميل والخسيس.





واستطرد:" إحنا عايشين في مهزلة، دلوقتي إحنا في عصر اللايف كوتش والمعامل الغير مرخصة"، متابعا: يجب على المريض أن يطلع على كارنية أو تصريح العمل الخاص بـ نقابة الاطباء قبل التعامل مع أي مكان طبي.





