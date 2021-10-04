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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الكيلو بـ 23 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 4-10-2021

الدواجن
الدواجن

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الاثنين  4-10-2021  في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين  4-10-2021  في السوق المحلية:
 

الدواجن البيضاء : بين 28 و 31 جنيهًا للكيلو في المزرعة 

الدواجن البلدى :  بين 35- 39 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو :  بين 38-42 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 36- 38 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 65 -70  جنيهًا للكيلو

الدواجن  الرومي : 50 جنيها للكيلو

الدواجن  الأمهات البيضاء : بين 22-23 جنيهًا للكيلو

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أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين  4-10-2021  فى السوق المحلية:
 

وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين  في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت  ابيض  كتكوت  ساسو 

كتكوت  ابيض : من 9.75_10  جنيه
 كتكوت ساسو : من 5_5.25 جنيه

 

أسعار البيض اليوم الاثنين 4-10-2021  في السوق المحلية: 

وجاءت أسعار البيض الأبيض اليوم حول 42-43 جنيها للطبق، ووصل سعر الأحمر الى حول 45-46 جنيها للطبق أما سعر البيض البلدي بين 52 -54 جنيها.                      

 

اسعار البط اليوم الاثنين  4-10-2021  في السوق المحلية: 

أسعار البط اليوم 

  •  البط المسكوفي من 45 -47 جنيهاً 
  •  البط المولار من 30- 35 جنيهاً 
  •  الإوز 65  جنيهاً 

أسعار  البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.

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