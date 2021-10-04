الكيلو بـ 23 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 4-10-2021

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الاثنين 4-10-2021 في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 4-10 -2021 في السوق المحلية:



الدواجن البيضاء : بين 28 و 31 جنيهًا للكيلو في المزرعة

الدواجن البلدى : بين 35- 39 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو : بين 38-42 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 36- 38 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 65 -70 جنيهًا للكيلو

الدواجن الرومي : 50 جنيها للكيلو

الدواجن الأمهات البيضاء : بين 22-23 جنيهًا للكيلو

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 4-10-2021 فى السوق المحلية:



وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت ابيض كتكوت ساسو

كتكوت ابيض : من 9.75_10 جنيه

كتكوت ساسو : من 5_5.25 جنيه

أسعار البيض اليوم الاثنين 4-10-2021 في السوق المحلية:



وجاءت أسعار البيض الأبيض اليوم حول 42-43 جنيها للطبق، ووصل سعر الأحمر الى حول 45-46 جنيها للطبق أما سعر البيض البلدي بين 52 -54 جنيها.

اسعار البط اليوم الاثنين 4-10-2021 في السوق المحلية:



أسعار البط اليوم

البط المسكوفي من 45 -47 جنيهاً

البط المولار من 30- 35 جنيهاً

الإوز 65 جنيهاً

أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.