مي عمر تبرز جمالها ورشاقتها بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور.. شاهد

شاركت الفنانة مي عمر صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت بأطلالة أنيقة تبرز جمالها ورشاقتها، وارتدت هوت شورت أسود وتوب أسود، ولاقت اعجاب متابعيها وجمهورها عبر السوشيال ميديا.

يذكر أن آخر عمل درامي للفنانة مي عمر مسلسل " نسل الأغراب" وشاركها البطولة الفنان أحمد السقا، أمير كرارة، أحمد داش، أحمد مالك وعبير صبري.

العمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

وجمع "نسل الأغراب" بين نجمين من العيار الثقيل في عالم الدراما والسينما وهما أحمد السقا وأمير كرارة، تحت قيادة المخرج محمد سامي إضافة إلى اعتماد العمل على الدراما الصعيدية التي يحبها الجمهور المصري.