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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. لقطات من حادث مصرع صاحب الرسوم المسيئة للنبي

لارش فليكس
لارش فليكس

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يرصد لقطات من حادث مصرع رسام الكاريكاتير السويدي، لارش فيلكس، صاحب الرسوم المسيئة للرسول محمد.

 

ولقى فليكس البالغ من العمر 75 عامًا، مصرعه مع رجلي شرطة كانا برفقته لحمايته، بعد اصطدام سيارتهم مع شاحنة على الطريق "إي 4" بمدينة ماركارد، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن الشرطة السويدية.

 

واشتعلت النيران بالمركبتين، لكن تم إنقاذ سائق الشاحنة الذي يخضع الآن للعلاج في المستشفى، وفق الشرطة.

 

وقال متحدث باسم الشرطة لـ"فرانس برس": "يتم التحقيق في الحادث مثل أي حادث سير آخر؛ لكن لأن الأمر يتعلق أيضًا بمقتل شرطيين، تم تكليف قسم خاص في مكتب المدعي العام بهذا التحقيق".

واستبعد المتحدث باسم الرواية القائلة بأن الحادث الذي وقع مع رسام الكاريكاتير قد يكون نتيجة نوايا شريرة مبيتة.

 

وقالت رئيسة الشرطة الإقليمية كارينا بيرسون: "الشخص الذي كنا نقدم له الحماية توفي مع اثنين من رجال الشرطة في هذه المأساة الحزينة التي لا يمكن تصورها".

 

وكان فيلكس خضع منذ عام 2007 لحماية الشرطة بعد نشره لرسوم كاريكاتيرية مسيئة للرسول محمد، ما أغضب العالم الإسلامي.

 

كما تعرض لمحاولتي اغتيال في السابق بعد نشره رسوم مسيئة للرسول محمد، ودفعت هذه الصور رئيس الوزراء السويدي آنذاك، فريدريك راينفيلدت، للقاء سفراء من 22 دولة إسلامية في محاولة لإنهاء التوتر والأزمة التي قام بها فيلكس.
 

مصرع رسام الكاريكاتير السويدي صاحب الرسوم المسيئة للرسول الرسوم المسيئة للرسول لارش فيلكس

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