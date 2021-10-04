تطعيم لقاح كورونا للمواطنين بالساحة الشعبية في دمياط

محافظة دمياط

فى إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد ورفع المناعة المجتمعية للحد من إنتشار فيروس كورونا كوفيد-١٩، قامت مديرية الصحة بدمياط بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ، بتطعيم المواطنين لحمايتهم من إنتشار فيروس كورونا وذلك بمركز شباب الساحة الشعبية.

تابع أسامة خليفة وكيل مديرية الشباب والرياضة بدمياط ، اليوم ، يرافقه مدير ادارة البرلمان والتعليم المدني ومشرفة البرلمان بالساحة ، بمتابعة عملية التطعيم وأكد على أهميته فى الوقاية من فيروس كورونا، كما اكد على حضور أعضاء برلمان الشباب بتنظيم الحدث واستمرار العمل تيسيراً على المواطنين الراغبين فى تلقى اللقاح .

كما قام وكيل وزارة الشباب والرياضة بأخذ التطعيم تشجيعا للمواطنين بالمبادرة نحو التطعيم.

وأكدت الدكتورة أية درة مسؤولة التطعيم بشرح أهمية التطعيم وموانعه والآثار الجانبية الممكن حدوثها. كما أفادت بأن وزارة الصحة خصصت موقعا لتلقى طلبات الحصول على تطعيم كورونا من خلال التقديم على الموقع http://www.egcovac.mohp.gov.eg

اقرأ أيضا:

received_380425370462141

received_284834303361716