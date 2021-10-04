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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريمونتادا .. أرقام فى مسيرة لاعب الأهلي السابق بـ الدورى السعودي

أمير سعيود
أمير سعيود

حقق فريق الطائي الصاعد حديثا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فوزا مستحقا على نظيره فريق التعاون بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في ختام الجولة السابعة.

وقاد الجزائري امير سعيود نجم الأهلي السابق فريق الطائي إلى ريمونتادا حقق خلالها فريقه الفوز بثنائية أمام نظيره فريق التعاون فى إطار منافسات بطولة الدوري السعودي.

ونجح الجزائري امير سعيود لاعب الأهلي السابق فى تسجيل أول اهدافه في مرمى التعاون من مجهود فردي كبير.

وانتقل الجزائري امير سعيود إلى الدورى السعودي بعد موسم انتهي قاد فريقه شباب بلوزداد الجزائري السابق للتتويج بالدوري الجزائري والتأهل إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه.

صدى البلد يستعرض أرقام الجزائرى امير سعيود لاعب الأهلي السابق فى الدورى السعودى.

انتقل اللاعب إلى الطائي السعودي وخلال ٣ مباريات شارك بها استطاع أن يساهم في ٣ أهداف

ونجح الجزائري أمير سعيود فى تسجيل هدف وحيد وساهم فى صناعة هدفين لصالح فريقه.

رصيد فريق التعاون تحمد عند ثلاث نقاط يقبع بهم في المركز الأخير، فيما رفع الطائي رصيده إلى 7 نقاط قفز بهم إلى المركز الحادي عشر بالجدول.

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