هيئة ضمان جودة التعليم: تدريب 9 آلاف عضو هيئة تدريس بجامعة الأزهر

عقدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لقاءً موسعًا مع عدد من عمداء كليات جامعة الأزهر التي حصلت على الاعتماد من الهيئة مؤخرا، وهي: كلية أصول الدين والدعوة بالقاهرة، كلية العلوم للبنين بأسيوط، كلية الطب للبنين بدمياط، كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، و كلية الدراسات الإنسانية للبنات.



وعلى هامش اللقاء كرَّمت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، عمداء الكليات الحاصلة على الاعتماد، بحضور الدكتورة راجية طه نائب رئيس الهيئة للتعليم الأزهري، والدكتور عطية السيد عبد العال مدير التدريب بالهيئة.



وصرحت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، بأن هناك تعاون مثمر مع جامعة الأزهر في أعمال تدريب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والتي بلغت نحو 380 دورة تدريبية في معظم كليات جامعة الأزهر، موضحة أن عدد المتدربين بجامعة الأزهر بلغ 9000 عضو هيئة التدريس، إضافة الي تقديم الدعم الفني وهو ما ادي الى طفرة في عدد الكليات الحاصلة على الاعتماد من الهيئة والتي بلغت (23) كلية و(8) برامج أكاديمية حتى تاريخه.



وأكدت عيد أن الاعتماد ليس هو نهاية المطاف، بل هو بداية الطريق نحو التميز الدولي، وملاحقة التطور في التخصصات المختلفة، مشيرة إلى أهمية حصول المؤسسات على الاعتماد، حيث التحقق من تطبيق نظم ضمان الجودة، والمساءلة والمحاسبية، وبناء خطط التطوير المستمر، وتنمية مواطن القوة وعلاج المواطن التي تحتاج إلى تحسين؛ مما يحقق ثقة المجتمع المحلي والإقليمي والدولي في مخرجات المؤسسات المعتمدة.