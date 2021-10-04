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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وكالة الأدوية الأوروبية توافق على جرعة معززة من لقاحات كورونا

صدى البلد

أصدرت وكالة الأدوية الأوروبية تصريحاً بالتطعيم بجرعة ثالثة معززة من لقاح "فايزر" لفيروس كورونا بعد 6 أشهر على الأقل من الجرعة الثانية،للذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فيما فوق.

وقامت وكالة الأدوية الأوروبية بتقييم البيانات الخاصة بلقاح فايزر لدى الأشخاص الذين لديهم جهاز مناعة طبيعي، ما يدل على ارتفاع مستويات الأجسام المضادة عند إعطاء جرعة معززة بعد ستة أشهر تقريبًا من الجرعة الثانية، لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عامًا.

وقالت الوكالة إنه على المستوى الوطني، تصدر هيئات الصحة العامة توصيات رسمية بشأن استخدام الجرعات المعززة، مع مراعاة بيانات الفعالية الناشئة وبيانات السلامة المحدودة.

وقالت إن خطر الإصابة بأمراض القلب الالتهابية أو غيرها من الآثار الجانبية النادرة للغاية بعد تناول جرعة معززة غير معروف وتتم مراقبته بعناية.

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وأضافت أنه من المهم التمييز بين الجرعة الزائدة للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة والجرعات المنشطة للأشخاص الذين لديهم جهاز مناعي طبيعي.

وخلصت إلى أنه يمكن إعطاء جرعة إضافية من لقاح كورونا من شركة فايزر ومودرنا للأشخاص الذين يعانون من ضعف شديد في جهاز المناعة، بعد 28 يومًا على الأقل من الجرعة الثانية.

وتأتي التوصية بعد أن أظهرت الدراسات أن جرعة إضافية من هذه اللقاحات تزيد من القدرة على إنتاج أجسام مضادة للفيروس المسبب لـ"كوفيد 19" في مرضى زرع الأعضاء الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وقالت الوكالة إنه على الرغم من عدم وجود دليل مباشر على أن القدرة على إنتاج أجسام مضادة لدى هؤلاء المرضى محمية ضد فيروس كورونا، فمن المتوقع أن تزيد الجرعة الإضافية من الحماية على الأقل لدى بعض المرضى.

وقالت الوكالة إنها ستواصل مراقبة أي بيانات تظهر بشأن فعاليتها.

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