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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمين عام جديد بالمنطقة.. الإيكاو تشكر مصر على جهودها الداعمة للطيران الآمن

مقر الإيكاو بالقاهرة
مقر الإيكاو بالقاهرة

وجهت منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو”، الشكر إلى مصر بصفة عامة، والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، بشكل خاص، على الشراكة طويلة الأمد والتعاون على مدار السنوات الماضية منذ استضافة مكتب الإيكاو لمنطقة الشرق الأوسط بالقاهرة في عام 1953.

 

رسالة شكر لـ مصر

جاء ذلك في تدوينة على الحساب الرسمي لـ المكتب الإقليمي بالشرق الأوسط لمنظمة الإيكاو، بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بالتزامن مع إعلانها الاستعداد لاستقبال الأمين العام الجديد لمنطقة الشرق الأوسط بالمنظمة الكولومبي “خوان كارلوس سالازار”، الذي تم انتخابه من قبل مجلس المنظمة في منصب الأمين العام لمدة ثلاث سنوات.

 

ووجه مكتب الإيكاو بمنطقة الشرق الأوسط بالقاهرة، التحية لدور مصر الرائد وقياداتها ومساهمتها البارزة في التنمية الآمنه والمستدامة للطيران المدني الدولي، فضلا عن الانجازات البارزة والجهود المبذولة لتجديد المكتب الإقليمي ومواصلة تحسين بيئة العمل.

 

وانتخب مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو ICAO)، خوان كارلوس سالازار Juan Carlos Salazar الكولومبي، في مارس الماضي، أمينا عاما جديدا للمنظمة عن منطقة الشرق الأوسط لمدة ثلاث سنوات بمشاركة عضوية 36 دولة، خلفا لـ " الصيني  الجنسية" Fang Liu التي شغلت هذا المنصب لفترتين متتاليتين منذ عام 2015.

 

عن خوان كارلوس

ويمارس خوان كارلوس سالازار الأمين العام الجديد ، قانون ومعايير الطيران منذ أكثر من 26 عاما ولديه الخبرة المتراكمة في المفاوضات الدولية في مجالات الطيران والإدارة والسياسة العامة، وكذا خبرة مهنية كبيرة في إدارة المنظمات المعقدة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وسوف يتولى أمانة المنظمة في ظل ظروف استثنائية صعبة تعيشها صناعة الطيران على مستوى العالم.

 

ويشغل منذ يناير 2018 منصب المدير العام للطيران المدني في كولومبيا، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لمنظمة الطيران المدني الكولومبية ومستشار أول لهيئة الطيران المدني في الإمارات العربية المتحدة، وهو حاصل على درجة الماجستير في الإدارة العامة وقانون الجو والفضاء، ويتحدث الإسبانية والإنجليزية والفرنسية بطلاقة

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الايكاو منظمة الطيران المدني الدولي منظمة الإيكاو خوان كارلوس سالازار وزير الطيران المدني الطيار محمد منار عنبه

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