لهواة الفخامة..سعر ومواصفات كاديلاك XT6 موديل 2021 في الكويت

حققت سيارات كاديلاك الرياضية متعددة الاستخدام شعبية كبيرة بفضل هيكلها الخارجي الكبير والجذاب، بالإضافة لأحدث التقنيات الداخلية التى تقدمها، و من أبرز سياراتها جاءت كاديلاك XT6 موديل 2021 فئة الـ SUV في السوق الكويتي.

تتمتع السيارة كاديلاك XT6 موديل 2021 بمحرك V6، سعة 3600 سي سي، يستطيع أن يولد قوة 310 حصان، و 490 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي تسع سرعات، وتتسارع السيارة من 0 الي 100 في خلال 7 ثوان.

تحتوي السيارة كاديلاك XT6 موديل 2021 على مصابيح أمامية و خلفية تعمل بتقنية LED LIGHT، مع شبكة أمامية متعددة المقاطع تمنح السيارة أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، كما دعمت بمرايات جانبية كهربائية مدعومة بشريط LED، و عجلات رياضية كبيرة تتوسطها جنوط معدنية باللون الفضي من 6 اضلاع مزدوجة.

تتمتع سيارة كاديلاك بشاشة لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط، تدعم التطبيقات الحديثة مثل Apple CarPlay وAndroid Auto، عبر تقنية اتصالات المدى القريب Near Field Communication، وبها مقود حركة متعدد المهام، و شاشة عدادات مغلفة بالجلد، و رز تفعيل و ايقاف المحرك، و تكييف هواء أوتوماتيكي، مع تطعيمات بلمسات فضية اللون تزين قمرة القيادة من الداخل.

يتوافر بالسيارة كاديلاك XT6 موديل 2021 العديد من مواصفات الأمن و السلامة و منها، خاصية تفادي تصادم المشاة من الناحية الأمامية ، و برنامج التحذير عند مغادرة المسار ، و خاصية الرؤية الليلة، إلى جانب مستشعرات ركن أمامية و خلفية، و كاميرا لمتابعة الطريق، و منظومة متطورة من انظمة المكابح، و وسائل الأمن و السلامة مثل الوسائد الهوائية و الستائر الجانبية.

أسعار كاديلاك XT6 موديل 2021 في الكويت:

الفئة الأولى PREMIUM LUXURY بسعر18 ألف دينار.

الفئة الثانية SPORT بسعر 19 ألف دينار.