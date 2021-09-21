فيديو يكشف الكثير عن أداء كاديلاك CT5-V بلاكوينج.. تفاصيل

نشرت قناة Throttle House المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو عبر موقع YOUTUBE الشهيرة، حيث ظهرت من خلاله النسخة كاديلاك CT5-V بلاكوينج وهي تخوص العديد من الاختبارات الخاصة بالاداء و التسارع، بالاضافة إلى شرح تفصلي للعديد من النقاط الفنية.

تعتبر النسخة كاديلاك CT5-V بلاكوينج واحدة من الاصدارات القوية التي تغزو السوق الامريكي، والتي تنتمي إلى فئة السيدان، و تعد هي اخر الطرازات التي تأتي من هذه العائلة بمحرك ثماني الاسطوانات طراز V8، ومع ذلك أستطاعت انت تحقق نتائج ايجابية وسمعة طيبة وسط محبيها.

الاداء الفني للسيارة كاديلاك CT5-V بلاكوينج

تتمتع السيارة كاديلاك CT5-V بلاكوينج بمحرك ثماني الاسطوانات 8 سليندر طراز V8، بسعة 6200 سي سي، يستطيع ان ينتج قو قدرها 668 حصانا، و 893 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل حركة مانيوال مكون من 6 نقلات، بالاضافة إلى ناقل حركة اوتوماتيكي لفئة اخرى يحتوي على 10 سرعات.

و تتمتع كاديلاك CT5-V بلاكوينج بسرعة قصوى تصل إلى 322 كيلومتر في الساعة، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر منظومة الدفع الخلفي، وبهذه القدرات الفنية تستطيع السيارة ان تتسارع من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 60 ميل في الساعة، أي ما يعادل 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 3.7 ثانية فقط.

تصميم السيارة كاديلاك CT5-V بلاكوينج

تأتي السيارة باطلالة خاطفة للانظار مع تصميم السيدان الفاخر، حيث ظهرت بمقدمة تحتوي على شبكات امامية سوداء متعددة المقاطع، والتي تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع مصابيح عدوانية المظهر إلى حد كبير مع مصابيح ضباب طولية الشكل تقع على جانبي الصادم الامامي لمزيد من الاضاءة القوية، بالاضافة غلى مستشعرات حركة أمامية وخلفية، بالاضافة إلى مقصورة داخلية قوية تضم باقة من وسائل الرفاهية والتحكم وبرامج مساعدة قائد المركبة على تحديات الطريق.