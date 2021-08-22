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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

في ذكرى تأسيس شركة كاديلاك .. طرازات ناجحة وراء علامة رائدة

في ذكرى تأسيس شركة
في ذكرى تأسيس شركة كاديلاك .. طرازات ناجحة وراء علامة رائدة

 شركة كاديلاك للسيارات هي واحدة من أعظم العلامات التجارية حول العالم، حيث اكتسبت مكانة كبيرة داخل الأسواق العالمية، بل اصبحت ايقونة خاص بالسيارات الرئاسية للعديد من قادة العالم، و خاصة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتمتع طرازات كاديلاك بالفخامة و الرفاهية، إضافة إلى القدرات الفنية المقدمة من قبل الصانع المخضرم، باختلاف الفئات و الموديلات الخاصة بكل إصدار، و الدليل على ذلك هو التاريخ الممتد و الحافل لهذه الشركة العريقة.

 

تأسيس شركة كاديلاك وانجح الطرازات 

 

تأسست شركة كاديلاك في مثل هذا اليوم الموافق الثاني و العشرين من أغسطس ولكن من العام 1902، حيث كانت الانطلاقة الاولى عبر هنري فورد بعدما قام هنري بمغادرة الشركة مع عدة من شركائه الرئيسين وهم وليام ميرفي وليمويل براون الذين ساندوه بالمال، ولكن تم اتخاذ القرار بتصفية أصول الشركة، حيث استعانوا بالمهندس هنري إم ليلاند لتقدير سعر الأجهزة، ولكن تمكن إم ليلاند باقناعهم بفكرة وهي مواصلة العمل في مجال السيارات بعدما غادر هنري فورد، ولكن هذا الأمر سوف يطلب اسم جديد ليأتي هذا اليوم بميلاد شركة "كاديلاك" للسيارات.

 

يرجع سبب تسمية الشركة بهذا الاسم نسبة إلى أنتوين لوميت دي لا موث سير دي كاديلاك التي أسست ديترويت في عام 1701، ولكن أصبحت العلامة التجارية عي شركة تابعة لمجموعة سيارات لاكسوري والمالك لها شركة جنرال موتورز، و استطاعت خلال تاريخها الحافل أن تنطلق من موطنها الاصلي الامريكي، إلى العديد من البلدان، لتحتل مكانة مرموقة وسط أسواق السيارات العالمية، و يرجع الفضل إلى قدراتها القوية و طرازاتها الشهيرة و من بينهم الايقونة اسكاليد.

 

و تعد النسخة كاديلاك سكاليد هي واحدة من اقوى الاصدارات التابعة للعلامة التجارية، حيث كانت انطلاقتها الاولى في عام 1999 عندما استخدمت محرك بسعة 5700 سي سي، يستطيع أن يولد قوة 255 حصان، و تتوالي الاجيال الخاصة بهذه النسخة لتشهد تطورًا فنيا وهو امدادها بحزمة فنية عالية الاداء، مع باقة من التجهيزات القوية حتى ان وصلت إلى تقنيات الدفع الهجينة التي يشهدها العالم حاليا.

 

وبعد رحلة البداية تمكنت كاديلاك في المحافظة على انطلاقاتها الناجحة بل اضافت إلى اسطولها المخضرم باقة من الطرازات المتنوعة بين فئة السيدان و السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات مثل كاديلاك CT4، و CTS، و نسخة الـ SUV وهي XT5، CT6 التي تنتمي إلى فئة السيدان الفاخرة، وغيرها من الطرازات القوية التي تحمل علامة كاديلاك الرائدة.

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