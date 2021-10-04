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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

شادي وهادي خفاجة يرويان كواليس دخولهما المجال الفني

صدى البلد

حل الشقيقان شادي وهادي خفاجة، ضيفين علي الفنانة نشوي مصطفي مقدمة برنامج "بنت البلد " والمذاع عبر قناة "صدى البلد 2"، للحديث حول بداية عملهما بالمجال الفني وكواليس مشاركتهما بمسلسل الاختيار.

 

وتحدث شادي خفاجة عن كواليس بداية عملهما بالمجال الفني، مؤكدا أن السبب في دخولهما مجال الفن رفقة شقيقهما الثالث فادي هو والدي.

 

وتابع: "والدي ليس فناناً ولكن كان يفضل دخولنا المجال وكان الداعم الرئيسي لـ أخي فادي وهو الذى رشحه للفنان محمد صبحي".

 

وأوضح شادي خلال حواره بالبرنامج، أن كواليس مسلسل الاختيار كانت مليئة بروح التعاون، وشاهدنا بعض الاحداث التاريخية التي أثرت فينا نفسيا بشكل كبير.

 

بدوره قال هادي خفاجة: "المشاركة في مسلسل عظيم مثل الاختيار بمثابة فخر والأحداث السلبية التي شهدتها مصر تركت فينا أثر سلبي كبير".

الفنانة نشوى مصطفى مسلسل الاختيار قناة صدي البلد نشوى مصطفى محمد صبحي

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