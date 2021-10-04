الوادي الجديد في 24 ساعة: ترفيق 90 منزلا بقرى بشاير الخير بـ 23 مليون جنيه.. والكشف الطبي على 2374 مواطنا عن طريق قوافل حياة كريمة.. وإصابة 7 أشخاص فى مشاجرة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة أحداث خلال الـ24 ساعة الماضية ونقدم لقراء صدي البلد أهم هذه الأحدات فيما يلي:

اسكان الوادي : الانتهاء من ترفيق 90 منزلا بقرى بشاير الخير بتكلفة 23 مليون جنيه

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد، عن الانتهاء من تنفيذ مشروع ترفيق وتوصيل الخدمات للقرية الثانية بمشروع الجذب السكاني بمركز الخارجة بتكلفة اجمالية بلغت حوالى 23 مليون جنيه كما جرى الانتهاء من تنفيذ شبكات مياه شرب وصرف صحي لمنازل القرية بتكلفة 3 ملايين و600 ألف جنيه، وشبكة طرق بتكلفة 2.5 مليون جنيه، وشبكة كهرباء داخلية بتكلفة مليون جنيه.

وقال المهندس عادل عمر، وكيل وزارة الإسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد، فى تصريح صحفى ، اليوم الاثنين، إن القرية الثانية شمال مدينة الخارجة بمشروع الجذب السكاني تتضمن إقامة 90 منزلًا ريفيًا بنظام القباب، جرى الانتهاء من نسبة 90 % من الأعمال الإنشائية للمنازل بتكلفة تقديرية 19 مليون جنيه، فيما انتهت المديرية من أعمال الترفيق والخدمات لهذه القرية.

وأضاف مدير الاسكان، أن المديرية أنهت ترفيق القرية من خلال حفر بئرين زراعيين بتكلفة 5 ملايين و700 ألف جنيه، وتوريد شبكات ري مطور وحديث بتكلفة 4 ملايين و800 ألف جنيه، لاستصلاح الأراضي المخصصة للمنتفعين من هذه القرية بمساحة 500 فدان، كما جرى تركيب وحدات طاقة شمسية للآبار الجوفية بتكلفة 5 ملايين و400 ألف جنيه.

صحة الوادي الجديد: الكشف الطبي على 2374 حالة مرضية فى قوافل حياة كريمة

أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، اليوم الاثنين، عن ختام قافلة طبية علاجية مجانية لأهالى مركز الداخلة وقراه، لتوفير الرعاية الطبية لأهالى المناطق النائية.

وأضاف محروس، فى تصريح صحفى أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبى وصرف الدواء على 2374 حالة مرضية بالقافلة الطبية التى استقبلتها المحافظة ، مؤكداَ على الدعم المتواصل والتعاون المستمر لخدمة أبناء المحافظة.

إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بالأيدي

أصيب 7 أشخاص فى مشاجرة، اليوم الإثنين، بقرية الموشية بمركز الداخلة فى محافظة الوادى الجديد.

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 7 مصابين لمستشفى الداخلة العام.

وتبين نشوب مشاجرة بالأيدى فى قرية الموشية التابعة لمركز الدخلة، أسفرت عن إصابة كل:" أ.س.ع"، 38 عامًا، "إ.ر.ك"، 20 عامًا، "س.ع.س"، 64 عامًا، "ي.س.ع"، 24 عامًا، "م.ك.م.ع"، 32 عامًا، "ع.ك.م"، 42 عامًا، "ك.م.ع"، 63 عامًا، وكلهم مصابون بكدمات متفرقة بالجسم وحالتهم مستقرة.

وكشف محضر الواقعة، أن سبب المشاجرة هو خلافات على الحدود بين قطعتى أرض زراعية بمركز الداخلة. جرى نقلهم لمستشفى الداخلة العام لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.