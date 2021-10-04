عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوادي الجديد في 24 ساعة: ترفيق 90 منزلا بقرى بشاير الخير بـ 23 مليون جنيه.. والكشف الطبي على 2374 مواطنا عن طريق قوافل حياة كريمة.. وإصابة 7 أشخاص فى مشاجرة

ارشيفيه - محافظة
ارشيفيه - محافظة الوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة أحداث خلال الـ24 ساعة الماضية ونقدم لقراء صدي البلد أهم هذه الأحدات  فيما يلي:

 اسكان الوادي : الانتهاء من ترفيق 90 منزلا بقرى بشاير الخير بتكلفة 23 مليون جنيه

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد، عن الانتهاء من تنفيذ مشروع ترفيق وتوصيل الخدمات للقرية الثانية بمشروع الجذب السكاني بمركز الخارجة بتكلفة اجمالية بلغت حوالى 23 مليون جنيه كما جرى الانتهاء من تنفيذ شبكات مياه شرب وصرف صحي لمنازل القرية بتكلفة 3 ملايين و600 ألف جنيه، وشبكة طرق بتكلفة 2.5 مليون جنيه، وشبكة كهرباء داخلية بتكلفة مليون جنيه. 

وقال المهندس عادل عمر، وكيل وزارة الإسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد، فى تصريح صحفى ، اليوم الاثنين، إن القرية الثانية شمال مدينة الخارجة بمشروع الجذب السكاني تتضمن إقامة 90 منزلًا ريفيًا بنظام القباب، جرى الانتهاء من نسبة 90 % من الأعمال الإنشائية للمنازل بتكلفة تقديرية 19 مليون جنيه، فيما انتهت المديرية من أعمال الترفيق والخدمات لهذه القرية. 

وأضاف مدير الاسكان، أن المديرية أنهت ترفيق القرية من خلال حفر بئرين زراعيين بتكلفة 5 ملايين و700 ألف جنيه، وتوريد شبكات ري مطور وحديث بتكلفة 4 ملايين و800 ألف جنيه، لاستصلاح الأراضي المخصصة للمنتفعين من هذه القرية بمساحة 500 فدان، كما جرى تركيب وحدات طاقة شمسية للآبار الجوفية بتكلفة 5 ملايين و400 ألف جنيه. 

صحة الوادي الجديد: الكشف الطبي  على 2374 حالة مرضية فى قوافل حياة كريمة

أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، اليوم الاثنين، عن ختام قافلة طبية علاجية مجانية لأهالى مركز الداخلة وقراه، لتوفير الرعاية الطبية لأهالى المناطق النائية.

الغاز وصل الصحراء.. محافظ الوادي الجديد يستعرض المشروعات القومية

صحة الوادي الجديد: الكشف الطبي على 2374 حالة مرضية فى قوافل حياة كريمة

وأضاف محروس، فى تصريح صحفى أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبى وصرف الدواء على 2374 حالة مرضية بالقافلة الطبية التى استقبلتها المحافظة ، مؤكداَ على الدعم المتواصل والتعاون المستمر لخدمة أبناء المحافظة.

إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بالأيدي  

أصيب 7 أشخاص فى مشاجرة، اليوم الإثنين، بقرية الموشية بمركز الداخلة فى محافظة الوادى الجديد.

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 7 مصابين لمستشفى الداخلة العام.

وتبين نشوب مشاجرة بالأيدى فى قرية الموشية التابعة لمركز الدخلة، أسفرت عن إصابة كل:" أ.س.ع"، 38 عامًا، "إ.ر.ك"، 20 عامًا، "س.ع.س"، 64 عامًا، "ي.س.ع"، 24 عامًا، "م.ك.م.ع"، 32 عامًا، "ع.ك.م"، 42 عامًا، "ك.م.ع"، 63 عامًا، وكلهم مصابون بكدمات متفرقة بالجسم وحالتهم مستقرة.

وكشف محضر الواقعة، أن سبب المشاجرة هو خلافات على الحدود بين قطعتى أرض زراعية بمركز الداخلة. جرى نقلهم لمستشفى الداخلة العام لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الوادى الجديد قراء صدى البلد مشاجرة حياة كريمة صرف صحي وزارة الإسكان والمرافق إصابة 7 أشخاص اخبار المحافظات اخبار الوادي الجديد

موضوعات متعلقة

إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بالأيدي بالوادى الجديد

إسكان الوادي: الانتهاء من ترفيق 90 منزلا بقرى بشاير الخير بتكلفة 23 مليون جنيه

صحة الوادي الجديد: الكشف الطبي على 2374 حالة مرضية فى قوافل حياة كريمة

جامعة الوادي الجديد وأكاديمية البحث العلمي تطلقان المسابقة الفنية (كرانيف) حول نخيل البلح

الوادي الجديد في 24 ساعة| المحافظة تحتفل بعيدها القومي.. وافتتاح مشروع الأعلاف

الزملوط ومحافظون سابقون يتفقدون مركز حسن حلمي لذوي الهمم بالوادي الجديد

في العيد القومي.. محافظ الوادي الجديد يستعرض مشروعات حياة كريمة ويكرم المتميزين|صور

محافظ الوادي الجديد يتفقد معرض إنتاج النباتات الطبية والعطرية بالخارجة

ترشيحاتنا

ناخد بريك.. كندة علوش عن توقف مواقع التواصل: "بتمنى يصير عطل عام"

تعرف على الفرق بين عقوبة التنمر على الأشخاص العاديين و ذوي الهمم

بعد تعطل فيسبوك.. أحمد موسى: وزارة الدفاع الأمريكية تستعد لتهديد أمني

استشهاد عنصر أمني.. السودان: مقتل 4 إرهابين من داعش وضبط 4 آخرين

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بمحافظة القاهرة

نشأت الديهي تعليقا على تعطل خدمات فيسبوك: مش عارف أتواصل مع زملائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب عطل فني.. توقف خدمة ماسنجر وانستجرام وواتساب في مصر والعالم

هاكرز.. خبير أمن معلومات يكشف أسباب تعطل "فيسبوك" و"واتساب"

خسائر فادحة.. تراجع أسهم فيسبوك بعد توقف خدمات تطبيقات الشركة عن العمل

هل تعطل فيسبوك وواتس آب فقط؟..شلل في التطبيقات الشهيرة على الإنترنت عالميا

مشاكل في التطبيقات.. أول تعليق من شركة "فيس بوك" عقب العطل المفاجئ

حرب سيبرانية أم هجوم هاكرز؟.. أحمد موسى يكشف موعد عودة فيسبوك للعمل

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

شلل إلكتروني..سيجنال ينضم لقائمة أعطال مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب جماهيرية المسلسل الكوري Squid Game الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس

تفاصيل تعاقد وليد منصور والمطربة يسرا في مؤتمر صحفي.. صور

هدف مارادوني وتمريرة سحرية.. لماذا وصفت "ديلي ميل" محمد صلاح ب"النشال"؟

راض بقضائك يا رب.. لماذا أشعلت امرأة النار في جسد نجار بثبات وهدوء؟.. تفاصيل

فيديو

فيديو جراف.. الشاب مصطفى ضربوه بحجر.. فرح يتحول إلى مأتم في أبوالنمرس .. ما القصة

فيديوجراف.. إعصار شاهين يقترب من السعودية

بعد شائعة وفاته.. جورج وسوف: الناس كل حياتي| فيديو

لارش فيلكس.. نهاية مأساوية لصاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد

المزيد

ساحة رأي

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ